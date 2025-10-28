[전북도청 국감 이모저모] 재난안전 문제 질타…'온전한 고을' 무색

28일 전북특별자치도청 대회의실에서 열린 2025년 국회 행정안전위원회 전북특별자치도 국정감사에 김관영 도지사가 의원들 질의에 답변하고 있다./사진=전북도

○…29일 열린 전북특별자치도 국정감사에서 다른 도지사라면 4년 임기 중 2번 정도 치렀을 국감이지만 김관영 지사는 임기 3년 차에 3번째 국감을 수감.

그런 관록(?) 탓에 도청 실·국장들 앞에서 짐짓 여유로운 모습을 보이려 노력.

그런데도 질의 때마다 곤란한 경우에는 종종 이마를 긁거나 억지 미소를 지으며 긴장을 풀려는 기색.

○…국회 신정훈 행정안전위원회 위원장을 비롯해 익산이 지역구인 한병도 의원 등 위원들이 전북도청에 도착해 국감 시작 시간인 10시 전에 모두 입장.

행안위 위원들은 출석율 100%를 기록하며 차분한 분위기 속에 국감 진행.

전북 현안에 대한 관심을 나타내고 질의를 이어가면서 점심 시간도 잊은 채 3시간 동안 진행.

○…전북도청 직원들은 국감 시작 30분 전부터 1층 현관 로비에 직원들 일찍이 도열.

김관영 지사를 비롯해 행정경제 부지사와 실·국장 등 지휘부와 직원들은 정문 현관 앞에 위원들이 탑승한 차량들이 줄지어 들어서자 시선 집중.

동시에 한쪽에서 진행 중인 자임추모공원 시위 현장에 촉각 곤두세우고 의원들 맞아.

○…신정훈 위원장은 자신의 지자체장 이력을 소개하며 지역 소멸 위기 대응에 특별한 관심과 행정적인 뒷받침을 당부.

김 지사와 함께 배석한 김종훈 전북도 경제부지사에게도 발언권을 부여해 지역 정주인구 감소 현상과 관련해 특단의 대책이 무엇인지 질문하기도.

○… ‘온전한 고을’이란 이름 무색하게 전북특별자치도에 재난 안전 대응 문제 질타 잇따라.

여야로부터 전북도의 재난 대응 체계와 안전관리 부실 도마 위에 올랐는데, 특히 전북소방본부의 심각한 장비 노후화, 진안 ESS(에너지저장장치) 화재 관련 기술적인 안전 대책 수립 지적.

김 지사는 도민이 체감할 수 있는 안전정책 마련하겠다고 답해.

