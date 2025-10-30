부안청정바다젓갈 안병관 대표, 무주군에 고향사랑기부금 200만 원 기탁

2023년도부터 매년 100만 원씩 무주군에 고향사랑기부

올해는 2배로 실천하며 ‘무주사랑’의 마음 전해

안병관 대표, “제2의 고향 무주 향한 응원, 멈추지 않겠다”

안병관 대표가 황인홍 군수에게 고향사랑기부금을 전달하고 무주군여성단체회원들과 기념촬영했다/무주군

부안군 소재 ‘청정바다젓갈’ 안병관 대표가 30일 무주군에 고향사랑기부금 200만 원을 기탁했다.

‘청정바다젓갈’은 부안군 곰소항에서 각종 젓갈류와 건어물을 판매하는 업체로, 지난 2016년부터 무주군여성단체협의회(회장 마경옥)에 새우젓을 납품해 오고 있다. 이를 계기로 2023년부터 매년 무주군에 고향사랑기부금을 기탁(2023년 100만 원, 2024년 100만 원)해 왔다.

안병관 대표는 “그동안 무주에서 받은 사랑에 보답하기 위해 올해는 ‘고향사랑 무주사랑’의 마음을 2배로 키웠다”라며 “무주를 제2의 고향으로 생각하는 만큼, 작은 힘이나마 늘 보탤 것”이라고 전했다.

