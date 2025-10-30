한미 관세협상 타결 막전막후...정상회담 시작 직전에 극적 합의

이규연 수석 "28일 밤까지 낙관할 수 없었다"...美측, 막판에 韓 주장 수용한 듯

이규연 홍보소통수석이 지난 17일 용산 대통령실에서 동남아 불법 구인 광고 긴급 삭제 관련 브리핑을 하고 있다. /연합뉴스 제공

29일 타결된 한미 관세협상은 막판까지 물밑 조율을 이어가다 정상회담 직전에 극적인 합의를 이룬 것으로 알려졌다.

이규연 대통령실 홍보소통수석은 30일 YTN에 출연해 "그저께(28일) 밤만 해도 낙관할 수 없는 상황이었다. 그런데 어제(29일) 점심쯤 연간 (투자) 한도 같은 문제가 합의가 된 것"이라며 뒷얘기를 전했다.

이 수석은 "연간 한도를 어떻게 할 것이냐 하는 문제가 끝까지 남아 있었다"고 말했다.

한미 양국은 29일 총 3500억 달러의 대미 투자금 중 2000억 달러를 현금 투자하되 연간 한도를 200억 달러로 제한하는 데 합의했다.

김용범 대통령실 정책실장과 김정관 산업통상부 장관이 지난 16일과 22일 연달아 미국을 방문한 것도 이를 설득하기 위했던 것으로 분석된다.

앞서 오현주 국가안보실 3차장은 한미 정상회담 이틀 전인 지난 27일 외신기자클럽 간담회에서 "이번에 바로 타결되기는 좀 어렵지 않나 생각한다"고 부정적 전망을 내놨다.

이재명 대통령 역시 블룸버그통신과 인터뷰에서 여전히 협상이 교착 상태에 있음을 암시했다.

김용범 실장도 전날 한미정상회담 직후 브리핑에서 "어제(28일) 저녁까지도 전망이 밝지 않았다"고 전했다.

그러나 오후 1시로 예정된 한미정상회담을 얼마 남기지 않은 시점에, 교착 상태의 원인이 됐던 투자 한도 문제와 관련해 미국 측이 한국의 주장을 일부 수용하면서 극적인 합의가 이뤄진 것으로 알려졌다.

이 수석은 "석 달간 비도 오고 구름도 끼고, 어떨 때는 맑아 보이기도 하고 이런 것들이 계속됐다. 비관도 낙관도 할 수 없는 상황이었다"며 그간의 소회를 밝혔다.

이어 "석 달간 관세협상이 진행되면서 대통령께서 중심을 잘 잡으셨다"며 "APEC 때 하는 게 중요한 것이 아니고 국익이 손상되지 않는 선에서 타결하는 게 중요하다는 입장을 계속 유지하셨고, 참모들이 어찌 보면 흔들릴 수도 있는 그런 시점에 항상 그 얘기를 대통령께서 해 주셨다"고 전했다.

이와 함께 이 수석은 APEC을 계기로 기대됐던 도널드 트럼프 미국 대통령과 김정은 북한 국무위원장의 만남이 불발된 것에 대해 "대통령도 이번에 깜짝 회담이 됐으면 좋겠다는 말씀도 했었는데, 현재까지 안 된 게 안타깝다고 말씀하셨다"고 말했다.

이어 다음 달 1일 열릴 한중 정상회담의 주요 의제로는 "정치적 신뢰를 다지는 것이 첫 번째이고 사회문화적인 부분도 있다"며 "추가로 민생경제에 관한 문제, 희토류 문제 같은 것들을 해결하는 회담이 될 것"이라고 전망했다.

