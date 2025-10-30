‘인공태양 연구시설’ 군산 유치 염원 확산

혁신기관·자생단체 의지 결집

군산 혁신기관과 교육기관 관계자들이 참여한 ‘인공태양 연구시설 유치 기원 플로깅 행사’가 지난 29일 군산새만금국가산업단지 일원에서 성황리에 진행됐다.

이번 행사는 ‘(가칭) 핵융합 핵심기술 개발 및 첨단 인프라 구축사업 부지 유치’를 향한 지역의 염원을 모으기 위해 마련됐다.

행사에는 △국립군산대 △호원대 △군장대 △전북산학융합원 △자동차융합기술원 △한국건설기계연구원 △한국조선해양기자재연구원 △전북테크노파크 △전북군산강소특구 △대한상공회의소 인력개발원 △한국산업단지공단 전북지역본부 △군산국가산단경영자협의회 △중소벤처기업진흥공단 등 지역을 대표하는 13개 혁신기관 200여 명의 임직원이 참여했다.

특히 같은 날, 사업 대상지인 소룡동 자생단체 간담회에서도 ‘인공태양 연구시설 유치 염원’ 현수막과 피켓을 들고 퍼포먼스를 진행하며 힘을 보탰다.

임길훈 소룡동 주민자치위원장은 “플라즈마기술연구소에 이어 인공태양 연구시설이 꼭 군산 새만금산단에 들어서 지역경제에 활력을 주길 바란다”고 말했다.

새만금은 대규모 단일부지와 확장성‧대용량 전력공급 및 재생에너지 인프라, RE100 대응 가능성 등에서 강점을 지닌다.

또 군산항과 새만금신항‧철도 등 물류 인프라를 갖춰 초대형 장비 반입이 용이하고, 플라즈마기술연구소 등 전문 연구기관과의 연계성에서도 경쟁력이 높다는 평가를 받고 있다.

강임준 군산시장은 “군산은 항만과 공항, 배후 국가산단, 대학과 연구기관이 20분 이내로 연결되는 도시”라며 “지역 혁신기관과 자생단체들의 강한 유치 의지를 바탕으로 시에서도 관계기관과 함께 총력을 다하겠다”고 밝혔다.

한편 과학기술정보통신부는 지난 15일 전국 지자체를 대상으로 ‘핵융합 핵심기술 개발 및 첨단 인프라 구축사업 부지 유치’ 공모를 추진 중이다.

