2025 스테이삼례 브런치 페스타...주말 삼례책마을이 브런치 향기로 물든다

1일‘2025 완주 스테이삼례 브런치 페스타’개최

책과 예술, 그리고 미식이 어우러지는 가을 감성 축제가 삼례에서 펼쳐진다.

완주군은 완주문화재단과 함께 1일 삼례책마을 일대에서 ‘2025 완주 스테이삼례 브런치 페스타’를 개최한다.

이번 행사는 지역 예술인과 소상공인이 함께 참여해 예술·미식·지식이 결합된 복합문화행사로, 완주 삼례의 고유한 감성과 매력을 확산시키는 지역특화콘텐츠다.

전북특별자치도 명품관광지 조성사업의 일환으로 추진되는 ‘브런치 페스타’가 열리는 삼례읍은 우석대학교 인근 청년층과 주민, 상인이 공존하는 지역으로, 문화행사 대한 수요가 높은 곳이다. 이에 완주군은 지역 특성을 반영해 주민과 상인이 상생하는 로컬형 문화행사로 이번 페스타를 기획했다.

행사 당일 삼례책마을 일대는 감성적인 가을 정취 속에서 브런치, 북토크, 공연, 체험이 어우러진 복합문화공간으로 변신한다. 책마을의 감성적인 공간을 활용해 책박물관과 그림책미술관에서는 한국 북디자인 100년, 꿈동산 요정-나오미 헤더 삽화전 등 다양한 전시가 진행되며, 완주의 로컬푸드를 기반으로 한 브런치 메뉴와 체험형 프로그램이 운영된다.

특히 ‘샌드위치 쿠킹클래스’는 정원 24명 모집에 80여 명이 신청해 조기 마감되는 등 큰 관심을 받았다. 상설 프로그램으로 진행되는 이 클래스는 참가자들이 직접 완주 로컬 식재료를 활용해 브런치를 만들며, 지역 농산물과 미식문화의 가치를 체험하는 자리다.

△유튜브 크리에이터 ‘오느른’ 최별 대표 초청 토크쇼 △로컬푸드를 활용한 브런치 쿠킹 클래스 △DJ와 함께하는 레트로 뮤직 타임 △ 버스킹 공연(쿄·행로난·고니밴드) △플리마켓 및 포토존 운영 등이 주요 프로그램이다.

정철우 완주문화재단 상임이사는 “이번 행사를 통해 완주 삼례의 로컬푸드와 문화예술을 융합한 새로운 관광콘텐츠를 선보이고, 지역 예술인과 소상공인이 함께 성장하는 지속가능한 지역문화 모델을 확립하겠다”고 말했다.

