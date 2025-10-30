[현장] K-FOOD의 미래를 보다···제23회 전주국제발효식품엑스포 가보니

11월 3일까지 전주월드컵경기장서 개최, 다양한 식품기업 참여

첫날부터 방문객으로 북적, 아이들 및 가족단위 방문객 코너도 눈길

30일 전주국제발효식품엑스포에 방문객들이 북적이고 있다. 김경수 기자

"식품산업의 미래를 볼 수 있습니다."

30일 오전 전주월드컵경기장 만남의 광장에 마련된 제23회 전주국제발효식품엑스포 선도식품관. 입구부터 전북특별자치도의 인증을 받은 다양한 발효식품들의 냄새가 코끝을 찔렀다. 각 부스마다 청국장, 젓갈, 과일차 등 각종 식품류에 대한 열띤 홍보전이 펼쳐졌다. 업체 관계자들은 “한번만 시식하세요”, “건강에 좋습니다” 등 방문객들의 관심을 끌기 위해 구슬땀을 흘렸다. 전라도 가정식 김치를 판매하고 있던 오베이골농원 이영희 대표는 “전라도에서 나오는 우수한 제품들을 알리기 위해 나왔다”며 “전라도 김치에 대한 자부심이 있다. 김장철이기 때문에 김장 김치 주문 예약을 많이 받아가고 싶다”고 웃음지었다. 마로 만든 음료 등을 팔던 오복야시골가자 문응주 대표는 “많은 분들게 우리 제품을 알리자는 마음으로 엑스포에 참여했다”며 “자체 모자를 제작하는 등 준비를 많이 했고, 우리나라 마의 우수함을 알리고 싶다”고 말했다.

오베이골농원 이영희 대표가 현장에서 김장 시연회를 열었다. 김경수 기자

방문객들은 양손 한가득 쇼핑백을 들고 이곳저곳을 누볐다. 각 부스에는 다양한 시식들이 준비돼 있었다. 저렴하게 제품을 구매하려는 소비자와 부스 판매자들 사이의 열띤 흥정이 벌어졌다.

익산에서 왔다는 박민철(60대)씨는 “김장철을 앞두고 젓갈이나 간식거리를 사려고 아내와 함께 엑스포를 찾았다”며 “제품이 다양한 것이 가장 큰 장점인 것 같다”고 평가했다.

상생식품관으로 발걸음을 옮기자 더욱 다양한 부스들이 나타났다. 지역업체부터 청년업체까지 자신들이 만든 상품들을 홍보하기 위해 다들 목청을 아끼지 않았다. 청년들이 만든 유기농 건강차 전문기업 쌍치로스터의 조유리 대리는 “지역경제 활성화를 할 수 있을 것 같아서 이번 엑스포에 참여했다”며 “많은 사람들이 찾아주셨으면 좋겠고, 브랜드를 알리고 싶다”고 말했다.

아이들을 위한 공간도 눈에 띄었다.

오감체험, 미생물 관찰 등 아이들이 체험할 수 있는 코너들이 곳곳에 배치돼 있었다. 또 중앙에 설치된 공연장에서는 하루 2~3회 가족뮤지컬, 버스킹, 매직쇼, 버블쇼 등도 준비됐다.

글로벌농생명관에 마련된 조지아 와인코너.

이밖에 글로벌농생명관에서는 캐나다, 베트남 등의 현지인들이 직접 준비한 현지 특산품들이 준비돼 다양한 볼거리가 있었다.

엑스포 현장에서 만난 김아정(50대·여)씨는 "먹을거리도 다양하고 무엇보다 우리 농산물로 만든 제품들이 많아서 좋았다"며 "매년 엑스포를 찾고 있는데 올해도 좋은 시간이었다"고 말했다.

전북바이오융합산업진흥원 장한수 산업혁신본부장은 “이번 박람회는 발효식품의 미래를 볼 수 있도록 준비했다”며 “다양한 체험과 함께 미래에 식품이 나아가야 할 방향까지도 준비를 해봤다. 많은 기업들이 홍보와 제품판매를 진행하고 있는데, 모든 참여기업들이 좋은 성과를 가지고 갔으면 좋겠다”고 강조했다.

한편 제23회 전주국제발효식품엑스포는 11월 3일까지 전주월드컵경기장 만남의 광장에서 진행된다.

