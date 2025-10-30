이전기사
한국소리문화의전당, 2026년 상반기 정기대관 신청 접수
2025-10-30
보도자료

한국소리문화의전당, 2026년 상반기 정기대관 신청 접수

전현아 2025-10-30 17:25

image
한국소리문화의전당 전경

한국소리문화의전당이 다음 달 6일까지 ‘2026년 상반기 정기대관 신청’을 접수한다.

정기대관 대상 시설은 모악당, 연지홀, 명인홀, 야외공연장 등 공연장 4개소와 중앙 전시실·1실·2실·3실 등 전시장 4개소, 국제회의장이다.

공연장과 전시장, 국제회의장 대관 가능 기간은 내년 1월 1일부터 6월 30일까지이며, 대관 가능일에 한해 신청할 수 있다. 야외공연장의 경우, 동절기(1~3월, 대관불가)가 끝나는 4월 1일부터 협의 가능하다.

구체적인 대관 가능 일정은 전당 누리집 공고를 참조하면 된다. 신청 방법은 한국소리문화의전당 누리집 ‘대관안내’에서 대관서식자료를 내려 받은 후 담당자 누리집 ‘대관신청’ 혹은 담당자 이메일(kosac7842@naver.com)을 통해 제출하면 된다.

대관 승인은 심의 결정을 거친 후 오는 11월 중 전당 누리집 공고와 개별 연락을 통해 발표할 예정이다. 이 밖의 자세한 사항은 전화(063-270-8000)로 가능하다.

