한일 정상회담, 미래지향적 관계 발전 의지 확인

李대통령 "국제정세 격변…어느 때보다 한일 협력 강화해야"

"첫 여성 총리, 각별한 의미…양국 깊은 인연 재확인, 미래로 이어가길"

다카이치 "서로에게 중요한 이웃...일한미 공조 중요성 더욱 증대"

"미래지향.안정적인 관계, 양국에 유익...셔틀외교 등 소통 발전 희망"

이재명 대통령이 30일 경북 경주 APEC 정상회의장에서 열린 한일 정상회담에서 다카이치 사나에 일본 총리와 기념촬영 후 자리를 안내하고 있다. /연합뉴스 제공

이재명 대통령은 30일 다카이치 사나에 일본 총리와의 정상회담에서 "격변하는 국제정세와 통상환경 속에 이웃 국가이자 공통점이 많은 한일 양국은 그 어느 때보다 미래지향적인 협력을 강화해야 한다"고 말했다.

이 대통령은 이날 경주 화백컨벤션센터에서 열린 정상회담 모두발언에서 이같이 언급하면서 "양국은 정말로 많은 공통점을 갖고 있다. 서로의 경험을 공유하고 협력을 해 나가면 국내 문제뿐 아니라 국제 문제도 얼마든 잘 해결해 나갈 수 있을 것"이라고 밝혔다.

이날 회담은 이 대통령과 다카이치 총리의 첫 대면이다.

이 대통령은 "다카이치 총리께서 지난주 취임 회견에서 '한국은 일본에 매우 중요한 이웃이고, 한일관계를 미래지향적이고 안정적으로 발전시켜 나가고 싶다'고 말씀하셨다고 들었다"며 "전적으로 동감한다. 그뿐만 아니라 이는 제가 평소에 하던 말과 놀랍게도 글자 하나 다르지 않고 똑같다"고 말했다.

또 다카이치 총리 선출에 대해 "특히 일본 역사상 첫 여성 총리시라고 들었는데, 저희도 각별한 의미를 부여하고 있다. 진심으로 축하드린다"고 말했다.

그러면서 "한일 양국은 수천 년 전부터 사람과 기술, 사상과 문화의 교류를 이어왔다"며 "이곳 경주는 총리님의 고향인 나라현처럼 고대 동아시아의 인적·문화적 교류를 꽃 피우던 중심지다. 오늘 자리가 한일의 깊은 인연을 재확인하고 미래로 인연을 이어 나갈 좋은 계기가 되길 기대한다"고 덧붙였다.

이에 다카이치 총리는"이재명 대통령께서 그렇게 좋은 웃는 얼굴로 환대를 해 주셔서 감사드린다"며 이 대통령의 지난 6월 대통령 취임에 대한 축하와 함께 자신이 총리로 취임한 후 곧바로 만나 뵙게 되어 반갑다는 인사말로 화답했다.

다카이치 총리는 "일본과 한국은 서로에게 중요한 이웃 나라"라며 "지금의 전략 환경 아래 일한관계, 일한미 간 공조의 중요성은 더욱 증대되고 있다"며 양국 협력의 필요성을 역설했다.

이어 "올해는 일한 국교 정상화 60주년이라는 큰 기념비적인 해"라면서 "그간 구축해 온 일한관계의 기반을 바탕으로 양국 관계를 미래지향적이고 안정적으로 발전시켜 나가는 것이 양국을 위해 유익하다고 확신한다"고 강조했다.

그러면서 "이를 위해 셔틀 외교도 잘 활용하면서 저와 대통령님 사이에서 잘 소통해 나갈 수 있으면 좋겠다"라며 모테기 외무대신 등을 언급하며 "여러 급에서 잘 소통하면서 발전시켜 나갈 수 있으면 좋겠다"고 말했다.

저작권자 © 전북일보 인터넷신문 무단전재 및 재배포 금지