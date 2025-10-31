군산 교차로서 차량 2대 충돌…2명 사상

전북소방본부

군산의 교차로에서 차량 2대가 충돌해 1명이 숨지고 1명이 다쳤다.

31일 군산경찰서 등에 따르면 지난 30일 오후 1시 20분께 군산시 오식도동의 한 교차로에서 서로 다른 방향으로 직진하고 있던 승용차와 SUV 차량이 충돌했다.

이 사고로 SUV 운전자 A씨(60대)가 심정지 상태로 병원으로 이송됐으나 숨졌다. 승용차 운전자 B씨도 부상을 입고 인근 병원으로 이송돼 치료 중이다.

사고는 교차로에서 신호 위반을 하고 직진하던 승용차가 SUV의 운전석 부분을 들이받아 발생한 것으로 조사됐다.

경찰은 B씨를 교통사고처리특례법상 치사 혐의로 입건하고 정확한 사고 경위를 조사할 계획이다.

