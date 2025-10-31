이전기사
병원 영수증 위조해 근로복지공단 대출금 7억 5000만 원 편취한 일당 검거
UPDATE 2025-10-31 17:56 (Fri)
병원 영수증 위조해 근로복지공단 대출금 7억 5000만 원 편취한 일당 검거

김문경 웹승인 2025-10-31 16:25 수정 2025-10-31 16:35

전북경찰청 전경/전북일보 DB

위조한 병원 영수증으로 근로복지공단으로부터 수억 원 상당의 대출금을 받아 편취한 일당이 경찰에 붙잡혔다.

전북경찰청은 사기 등 혐의로 A씨(40대) 등 3명을 체포해 조사 중이라고 31일 밝혔다.

이들은 지난 5월부터 약 2개월 동안 영수증을 위조해 근로복지공단으로부터 78회에 걸쳐 7억 5000만 원 상당의 대출금을 편취한 혐의를 받고 있다.

A씨 등은 부산에 사무실을 차린 뒤 SNS로 대출 희망자를 모집했다. 이후 모집된 희망자들의 명의로 병원비 영수증을 위조해 근로복지공단 생활안정자금 대출을 받은 것으로 조사됐다.

경찰은 이들의 여죄 등 자세한 경위를 조사하고 있다.

저작권자 © 전북일보 인터넷신문 무단전재 및 재배포 금지

#사기 #근로복지공단 #대출
김문경 sale0330@daum.net
