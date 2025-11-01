APEC 정상들, '갑사' 목도리 두르고 단체 촬영... 전통과 지속 가능성의 조화

Trend news
신라의 상징성을 담은 목도리 디자인...
이재명 대통령이 1일 경주화백컨벤션센터에서 아시아태평양경제협력체(APEC) 정상회의를 마무리한 후 참석 정상들과 함께 한 단체 기념사진 촬영에서 한국의 전통 한복 목도리를 현대적으로 재해석한 한복 소품을 착용해 눈길을 끌었다.
대통령실은 이 대통령과 함께 각국 정상들이 착용한 목도리는 누에고치에서 뽑은 실로 짠 전통 직물 '갑사(甲紗)'를 원단으로 사용한 것으로, 한복 전문가들의 자문을 거쳐 전통적인 형태를 기반으로 하면서도 현대적 감각을 입혀 각국 정상들이 편안하게 착용할 수 있도록 디자인됐다고 설명했다.
이어 목도리에는 2025 APEC의 3대 중점 과제인 '연결, 혁신, 번영'을 상징하는 한글 자모와 APEC 엠블럼이 금박 기법으로 새겨져 전통과 현대의 미감이 조화롭게 담겼다고 덧붙였다.
또 목도리의 옥색과 금색 배색은 곡옥(曲玉)으로 장식된 신라시대 금관에서 영감을 얻은 것으로, 2025 APEC의 경주 개최 상징성을 강조했다고 전했다.
한편, 이 대통령은 한국 전통문화의 품격과 APEC의 의미를 전달하는 상징물인 이 목도리를 한지로 제작된 상자에 담아 각국 정상들에게 선물했다.
저작권자 © 전북일보 인터넷신문 무단전재 및 재배포 금지
※ 아래 경우에는 고지 없이 삭제하겠습니다.
·음란 및 청소년 유해 정보 ·개인정보 ·명예훼손 소지가 있는 댓글 ·같은(또는 일부만 다르게 쓴) 글 2회 이상의 댓글 · 차별(비하)하는 단어를 사용하거나 내용의 댓글 ·기타 관련 법률 및 법령에 어긋나는 댓글