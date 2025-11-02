전북도, 차기 1금고 NH농협은행· 2금고 전북은행 선정

이달 중 금융기관과 금고 약정 체결

전북특별자치도 전경/사진=전북일보DB

전북특별자치도는 '전북자치도 금고지정심의위원회' 심의 결과 1금고에 농협은행, 2금고에 전북은행을 각각 선정했다고 2일 밝혔다.

도는 지난달 31일 심의위원회 개최를 통해 금융기관의 신용도 및 재무구조, 예금금리 및 대출금리 제안, 금고 업무 관리 능력, 도민 이용 편의성, 지역사회 기여 및 협력사업 추진 계획 등을 종합적으로 평가했다.

그 결과 농협은행이 1순위(1금고), 전북은행이 2순위(2금고)로 각각 결정됐다.

1금고로 선정된 농협은행은 일반회계를 포함하여 특별회계 2개(의료급여기금, 소방), 기금 4개(재난관리, 농림수산발전, 재해구호, 고향사랑기금)를 맡게 된다.

2금고로 선정된 전북은행은 특별회계 3개(동부권, 학교용지부담금, 특정자원분·특정시설분 지역자원시설세), 기금 12개(통합재정안정화, 체육진흥, 자활, 성평등, 노인복지, 식품진흥, 중소기업육성, 남북교류협력, 지역개발, 혁신도시 성과 공유지역 균형발전, 사회적경제, 기후대응)를 담당한다.

전북도는 심의 결과를 토대로 이달 중 금융기관과 금고 약정을 체결할 계획이다.

약정기간 동안 두 금고는 전북자치도의 세입금 수납, 세출금 지급, 유가증권 출납·보관 등 재정자금 관리와 더불어 지역사회 발전을 위한 협력사업 및 금융지원에도 적극 참여하게 된다.

김종필 전북도 자치행정국장은 "도 금고는 도 재정의 핵심 파트너이자 지역경제와 도민의 금융생활을 지원하는 중요한 역할을 수행한다"며 "공정하고 투명한 절차를 통해 선정된 만큼, 안정적 자금 운용은 물론 지역사회와 상생하는 금융기관으로서의 역할을 기대한다"고 밝혔다.

