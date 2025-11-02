이전기사
[새 아침을 여는 시] 흔들림을 놓는다-장욱
외부기고

[새 아침을 여는 시] 흔들림을 놓는다-장욱

웹승인 2025-11-02 18:54 수정 2025-11-02 18:54

흰 접시 바닥 위에 생달걀을 올려놓다

 

소리도 잠시 섞여 둥글둥글 흔들린다

 

투명한 탄력이 굴절된 잡음을 털어낸다

 

청결한 내막 내막內膜 안에서는 탯줄 끝에 이어진 맥박이 바닥까지 숨을 참고 찍어 멈출 때 더 비틀거리고 더 깊이 깨어난다

 

삶의 무게를 떨어뜨리는 낙하지점 검은 눈빛 한 점 추錘가 둥긂 속 모든 흔들림, 떠도는 혼돈을 붙잡고 들끓는 붉은 고요 탄생 신화 껍질을 탁, 깨트리는

 

순간의 절정

 

나 안에 나를 찾아서 나를 흔든다

 

△ “흰 접시” “위에” “생달걀”을 깨뜨리는 과정을 자세히 묘사한 작품이다. 작가의 말을 빌려오면 묘사라는 말보다는 “해체”라고 써야 할 것이다. 시 한 편에 이렇게나 많은 것을 ‘숨겨서 보여줄 수 있다’니 참 놀라울 뿐이다. “소리도 잠시 섞여 둥글둥글 흔들린다” 이 한 행만으로도 시집 한 권이 또 태어나겠다. 모든 인생은 ‘나의 밖’이든 ‘나의 안’이든 소리가 섞여야 흔들린다. 흔들리다 깨어나는 과정이다. 또 “투명한 탄력”은 어떤가? 우리 안에 있는 이 탄력이야말로 나를 나로 존재하게 하는 것이다. 굳이 ‘헤세’나 ‘프로이드’가 거들지 않아도 생은 깨지고 깨면서 겹겹의 나를 찾아가는 여정이리라. <김제김영>

새 아침을 여는 시

벽-송하진 안개꽃-정군수 밥이 무섭냐-조미애 한 몸-이동희 찰방터-김응혁 까치집-송하선 나이-김영진 내 나이 분리수거 하다-박미혜 물의 뼈-전병윤 어찌 하시겠습니까-최재하

저작권자 © 전북일보 인터넷신문

#묘사 #흔들림 #혼돈
기고 gigo@jjan.kr
