새만금 첫 외투기업 도레이첨단소재, 5000톤 규모 PPS-2호기 준공

총 1만 3,800톤 규모 생산능력 확보

도레이첨단소재㈜ 가지난 31일 새만금산단 2공구에서 PPS 2호기 군산공장에서 준공식을 가졌다.

새만금 국가산업단지 첫 외투기업인 도레이첨단소재㈜가 지난 31일 PPS(폴리페닐렌설파이드) 2호기 생산라인 공장 준공식을 개최했다.

이날 준공식에는 김관영 전북특별자치도지사, 신영대 국회의원, 김의겸 새만금개발청장, 닛카쿠 아키히로 일본 도레이그룹 회장, 큐노 모토히사 도레이첨단소재 회장, 김영섭 대표이사, 김영민 군산시 부시장 등 국내외 주요 인사와 유관기관 관계자, 임직원들이 참석했다.

준공된 PPS-2호기는 저비용·고품질·고성능 제품을 연간 5000톤 규모로 양산하는 최신 자동화 생산라인으로, 새만금 전체 PPS 생산능력을 1만3800톤으로 확대시켰다.

이로써 도레이첨단소재는 글로벌 컴파운드 시장에서 한층 강화된 경쟁력을 확보하게 됐다.

PPS는 내열성·내화학성·내마모성이 우수한 슈퍼 엔지니어링 플라스틱으로 자동차 엔진 및 전장부품, 전기전자 제품, 반도체·산업기계의 고열 부품 등 다양한 첨단산업의 핵심 소재로 활용된다.

특히 전기차·반도체 등 미래산업의 금속 대체 소재로 각광받으며, 탄소중립 시대의 핵심소재로 주목받고 있다.

도레이첨단소재는 2013년 새만금산단에 약 3000억 원을 투자하며 첫 외국인 투자기업으로 진출해 PPS 일관생산체계를 구축하고 지속적인 투자를 이어왔다.

이번 2호기 사업은 2022년 11월 투자협약 체결 이후 기존 군산공장 부지에 2년간의 공사와 7개월간 시운전 과정을 거쳐 완성됐다.

신규 공장은 최신 자동화 설비와 친환경 공정 시스템을 도입해 생산 효율과 품질 경쟁력을 높였으며, 글로벌 시장 수요에 탄력적으로 대응할 수 있는 체계를 갖췄다.

김관영 전북특별자치도지사는 “도레이첨단소재는 새만금 최초의 외투기업으로 지난 10여 년간 기술력과 신뢰를 바탕으로 지역과 함께 성장해왔다”며 “지속적인 투자와 혁신이 새만금 산업생태계를 더욱 탄탄하게 만들고 있는 만큼 새만금을 글로벌 첨단산업 거점으로 도약시킬 수 있도록 적극 지원하겠다”고 말했다.

김의겸 새만금개발청장은 “도레이첨단소재의 성장은 새만금의 성장 가능성과 글로벌 경쟁력을 보여주는 대표 사례”라며, “투자와 일하기 좋은 환경을 만들기 위해 인프라 확충과 인허가 간소화, 맞춤형 지원체계를 강화하고 새만금이 첨단소재·이차전지·수소 등 미래 산업이 집약된 대한민국의 새로운 성장 중심지로 도약할 수 있도록 지원을 아끼지 않겠다”고 전했다,

김영민 군산시 부시장도 “이번 PPS-2호기 준공은 단순한 공장 완공이 아니라 도레이첨단소재가 세계 산업 변화의 중심에서 미래소재 시장을 선도하고 있음을 보여주는 의미 있는 성과”라며 “기업이 안정적으로 성장할 수 있도록 군산시는 행정적·재정적 지원을 하겠다”고 밝혔다.

한편, 도레이첨단소재㈜는 일본 도레이(TORAY) 그룹의 한국법인으로 1999년 설립됐다. 현재 고기능 필름, 수처리필터, 회로소재 등 고부가가치 첨단소재를 생산하며, 구미·군산·안성 등 전국 9개 사업장을 운영하고 있다.

저작권자 © 전북일보 인터넷신문 무단전재 및 재배포 금지