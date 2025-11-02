전주 출신 오미라 원장, 시데스코 경진대회서 장관상 수상

2025 대한민국 시데스코 뷰티 테라피 온라인 기능경진대회

시데스코 3관왕, 장관상 2관왕 기록⋯속눈썹 아트 부문 출품

전주 출신 오미라 미스토리 뷰티숍 원장이 최근 열린 2025 대한민국 시데스코 뷰티 테라피 온라인 기능경진대회에서 속눈썹 아트 부분에 출품해 고용노동부 장관상을 받았다.

오 원장은 지난 2017년 국제시데스코회장상(대상), 2022년 보건복지부 장관상에 이어 고용노동부 장관상까지 수상하며 시데스코 3관왕, 장관상 2관왕의 영예를 안게 됐다.

국내 최대 규모이자 최고 권위를 자랑하는 이번 대회는 사단법인 한국피부미용사회중앙회와 시네스코 한국지부가 주최·주관하고 보건복지부, 고용노동부, 한국산업인력공단, 국제기능올림픽대회가 후원했다. 올해는 전국 미용인 1300여 명이 참가했다.

오 원장은 이번에 2036 전주 하계올림픽 유치 기원을 주제로 속눈썹 아트 부문에 출품해 주목받았다. '한지의 고장'이라는 전주라는 지역적 특성을 살려 작품에 호남제일문, 부채, 한지 조명, 한지로 오륜기를 형상화했다.

이에 심사위원단은 "주제 선정부터 참신한 아이디어가 돋보였다"며 "전주의 전통 한지가 가진 아름다움과 올림픽 유치 염원을 K-뷰티로 재해석한 예술적 시도였다. 이는 기술, 감성, 지역성까지 모두 아우르는 K-뷰티의 새로운 모델이다"고 호평했다.

오 원장은 "앞으로도 2036 전주 하계 올림픽 유치 홍보에 앞장서겠다. 전주의 전통과 K-뷰티의 아름다움을 세계에 널리 알리겠다"고 소감을 전했다.

세계미인대회 그랑프리 출신인 오 원장은 현재 미스토리 아중·신시가지점을 비롯해 세종점 등 전국 체인 사업으로 영역을 확장하고 있다. 동시에 봉사와 기부 등 다양한 사회공헌활동을 꾸준히 이어가고 있다.

