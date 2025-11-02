태권도, 유네스코 인류무형유산 등재 준비 한창…전북도 중간보고회 개최

전북도·국기원·태권도진흥재단, 공동 추진체계로 신청서 작성 본격화

경희대 산학협력단, 등재 기준 반영한 초안·홍보 영상 구상안 보고

31일 전북특별자치도청 영상회의실에서 열린 태권도 유네스코 인류무형유산 등재 신청서 작성 용역 중간보고회 모습./사진=전북도.

전북특별자치도가 20230년 태권도의 유네스코 인류무형유산 등재를 위한 준비에 한창이다.

전북자치도는 지난 31일 도청 영상회의실에서 ‘태권도 유네스코 인류무형유산 등재 신청서 작성 용역’ 중간보고회를 열고 등재 추진 방향과 기관 간 협력 방안을 논의했다고 2일 밝혔다.

이번 용역은 도와 국기원, 태권도진흥재단이 공동으로 추진하고 있으며, 경희대학교 산학협력단이 수행기관으로 참여해 등재 신청서 초안 작성과 홍보 영상 제작을 진행 중이다.

이날 보고회에는 도와 전북도의회, 문화체육관광부 스포츠유산팀, 국기원, 태권도진흥재단, KOREA태권도유네스코추진단, 무주군 등 관계기관 및 전문가 20여 명이 참석했다.

경희대 산학협력단은 △유네스코 인류무형유산 등재 기준에 부합하는 신청서 초안 △태권도의 철학과 세계적 확산 과정을 담은 영상 제작 구상안을 발표했다. 참석자들은 태권도의 문화적 가치와 평화정신을 설득력 있게 전달하기 위한 서술 방향, 국제 사회와의 연대 전략 등을 중심으로 심도 있는 의견을 제시했다.

도는 이번 보고회에서 제시된 의견을 반영해 2025년 국가유산청 공모에 태권도를 신청하고, 2028년 등재신청서 제출, 2030년 최종 등재를 목표로 추진할 계획이다.

이정석 도 문화체육관광국장은 “태권도는 세계인이 공유하는 평화와 존중의 철학이 담긴 소중한 무형유산”이라며 “이번 중간보고회를 계기로 등재 신청서의 완성도를 높이고, 전북이 세계 태권도의 중심지로 자리매김할 수 있도록 최선을 다하겠다”고 말했다.

