‘고창 고구마 피자’ 모양성제서 인기 폭발

고창군-반올림피자 협업 시식행사, 5일간 500판 완판… 지역농산물 소비 확대 기대

고창군, ㈜피자앤컴퍼니(브랜드명 반올림피자, 대표 한동효) 제52회 고창 모양성제에서 ‘고창 고구마 피자’ 하루 100판 무료 시긱 행사를 진행하고 있다. 사진제공=고창군

제52회 고창 모양성제(10월 29일~11월 2일)에서 선보인 ‘고창 고구마 피자’가 방문객들의 폭발적인 인기를 끌며 축제의 또 다른 주인공으로 떠올랐다.

고창군은 ㈜피자앤컴퍼니(브랜드명 반올림피자, 대표 한동효)와 함께 축제 기간 동안 고창 대표 농산물인 고구마를 활용한 시식행사를 진행했다. 이번 행사는 지난 28일 양 기관이 체결한 ‘고창 농산물 유통 활성화를 위한 업무협약(MOU)’의 첫 결실로, 지역 농가와 기업이 함께 만든 상생 모델로 주목받고 있다.

반올림피자는 축제 기간 매일 100판씩, 총 500판의 ‘고창 고구마 피자’를 무료로 제공했다. 현장에서는 피자 시식과 함께 인기 캐릭터 ‘미니언즈’ 굿즈 증정 이벤트가 진행돼 가족 단위 관광객들의 발길이 끊이지 않았다.

특히 이번 피자는 달콤한 고창산 고구마 무스를 듬뿍 얹고, 부드러운 치즈와 다양한 토핑이 어우러져 ‘달콤 짭짤한 조화’라는 호평을 받았다. 많은 관광객들이 “고창 농산물로 만든 음식이 이렇게 맛있을 줄 몰랐다”며 감탄을 쏟아냈다.

고창군은 이번 시식행사를 계기로 지역 농산물을 활용한 지속 가능한 협력 모델을 만들어 지역경제와 농가 소득을 동시에 높이겠다는 방침이다. 군 관계자는 “이번 행사는 지역 특산물의 새로운 가능성을 보여준 의미 있는 사례”라며 “앞으로도 다양한 기업과 협력해 고창 농산물의 부가가치를 높여가겠다”고 밝혔다.

㈜피자앤컴퍼니 한동효 대표이사는 “고창의 우수한 농산물이 현대적 메뉴로 재탄생하는 모습을 보며 큰 보람을 느꼈다”며 “앞으로도 지역 농산물 소비 촉진과 농가 소득 증대를 위해 적극 노력하겠다”고 말했다.

이번 ‘고창 고구마 피자’ 시식행사는 단순한 이벤트를 넘어 지역 농업과 외식산업이 상생할 수 있는 실질적 협력의 첫걸음으로 평가받고 있다.

