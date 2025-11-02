장계농협, 고령조합원 ‘지역농산물 생일상’ 마련

농가주부모임, 고령화 농촌 공동체에 온기 더해

장계농협(조합장 곽점용)이 가속되는 농촌 초고령화 속에서 복지 사각지대 해소에 앞장서는 지역 돌봄 활동을 이어가고 있다.

지난 30일 장계농협 농가주부모임(연합회장 백영남)은 계북면 매계마을회관에서 홀로 지내는 고령 조합원을 위한 ‘농심천심 우리 농산물 활용 생일상 차리기’ 행사를 열었다.

마을회관에는 “생신 축하드립니다”라는 현수막 아래 어르신들이 한 자리에 둘러앉아 따뜻한 축하를 받았다.

장계농협 농가주부모임, 고령조합원을 위해 우리 농산물 생일상을 마련 기념촬영을 하고 있다.

이날 생일상에는 장수지역에서 재배한 쌀과 제철 채소, 과일이 메인 재료로 사용됐다.

미역국과 전, 나물 등 손맛 담긴 음식이 정성스럽게 차려졌고 생일 케이크와 축하 노래가 더해지자 오랜만에 마을회관이 작은 잔치를 연 듯 웃음과 박수로 가득 찼다.

김성수 농협 장수군지부장은 “어르신들의 건강을 바라는 마음이 한상 가득 담겼다”며 “이 같은 나눔이 서로에게 힘이 되는 공동체 문화를 넓혀가길 기대한다”고 말했다.

곽점용 조합장은 “바쁜 수확철에도 참여한 농가주부 회원들의 봉사에 감사드린다”며 “앞으로도 조합원 한 분 한 분을 살뜰히 챙기는 다양한 사회공헌 활동을 이어가겠다”고 밝혔다.

장수군은 전체 인구의 약 39%가 65세 이상인 초고령 지역으로 독거노인 비율도 꾸준히 증가하고 있다. 이러한 상황 속에 농촌 공동체 돌봄이 더욱 절실해지고 있으며 이번 행사는 지역사회가 어르신의 삶을 함께 책임지는 작은 실천이라는 평가다.

