종자산업 혁신클러스터 조성사업 예비타당성조사 대상사업 선정

김제와 새만금 종자생명단지에 총 1738억 투입 계획

전북특별자치도 전경/사진=전북일보DB

전북특별자치도는 '종자산업 혁신클러스터 조성사업'이 기획재정부 재정사업평가위원회 심의를 거쳐 예비타당성조사(예타) 대상사업으로 최종 선정됐다고 2일 밝혔다.

이번 사업은 농림축산식품부, 전북자치도, 김제시가 공동으로 추진하는 국가 핵심 프로젝트로, 옛 김제공항 부지 일대와 새만금 종자생명단지에 첨단 종자산업 기반을 집적화하는 것을 목표로 한다.

사업은 총 273ha(김제공항부지 13ha, 새만금 종자생명단지 260ha) 규모에 2028년부터 2032년까지 5년간 총사업비 1738억 원(국비 1683억 원, 지방비 55억 원)을 투입하는 것이 주내용이다.

주요 시설로는 첨단정밀육종 연구센터, 비즈니스 지원시설, 기후환경조절 스마트 온실, 종자 유통 및 물류시설 등이다.

전북도는 기존 민간육종연구단지와 스마트 농생명 밸리 등 전북의 농생명 자원과 연계해 글로벌 종자산업 허브로 확장한다는 구상이다.

사업이 가시화 되면, 연구개발, 생산, 가공, 물류가 유기적으로 연결된 국가 종자산업 혁신 거점지로 운영될 예정이다.

최근 기후위기와 식량안보 위기가 심화되면서 주요 선진국들은 종자산업을 전략산업으로 육성하고 있으나 국내 종자기업의 경우 90% 이상이 매출 5억 원 미만의 중소기업이다.

대규모 연구시설과 디지털 육종 기술이 부족한 실정으로 국가 주도의 전주기(육종, 가공, 유통) 기반 구축이 절실하다.

종자산업 혁신클러스터 사업은 이러한 구조적 한계를 해소할 핵심으로 평가된다.

김관영 지사는"이번 예비타당성조사 대상사업 선정은 전북이 대한민국 종자산업 심장으로 도약할 수 있는 발판"이라며 "전북을 중심으로 첨단 종자기업과 연구기관이 모여드는 국가적 혁신클러스터를 조성해 지역균형발전과 농생명산업 고도화를 선도하겠다"고 말했다.

