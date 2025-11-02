태성이앤씨, 전주 탄소국가산단에 100억 투자

태양광 창호 개폐기 공장 신축

전주시

신재생에너지기업인 (유)태성이앤씨가 전주 탄소소재국가산업단지 투자를 결정했다.

전주시와 전북도, 전북연구개발특구, 태성이앤씨는 지난달 31일 전주 탄소국가산단 투자협약을 체결했다. 투자액은 100억 원 규모다.

신재생에너지기업으로 태양광 기반 자동 개폐 기술 등 독자적인 기술력을 보유하고 있는 태성이앤씨는 이번 투자를 통해 전주 탄소국가산단에 태양광 창호 개폐기 공장을 신축할 예정이다.

이동주 태성이앤씨 대표는 "물류비 절감과 직주근접이 가능한 교통 인프라를 가진 전주 탄소국가산단의 매력적인 입지 조건으로 전주 내 공장 확장을 선택했다"고 밝혔다.

임숙희 전주시 경제산업국장은 "기업 한 곳 한 곳이 전주의 미래"라며 "기업 투자 활성화를 위해 적극 노력하겠다"고 말했다.

한편 전주시는 탄소국가산단 내 유망기업 유치를 위해 두 차례 관련 조례를 개정했다. 지난해 2월에는 투자기업 보조금 한도를 50억 원에서 80억 원으로 상향 조정했다. 올해 6월에는 탄소국가산단 분양가의 10%를 입지보조금으로 추가 지원하기로 했다.

저작권자 © 전북일보 인터넷신문 무단전재 및 재배포 금지