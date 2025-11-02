전주시의회, AI산업 육성·영상산업 경쟁력 강화 기반 조성

박혜숙·송영진 의원 대표 발의 조례안 가결

(왼쪽부터) 박혜숙, 송영진 전주시의원

전주 지역에 인공지능 산업과 영상산업의 육성 및 경쟁력 강화를 위한 기반이 마련됐다.

2일 전주시의회에 따르면 최근 열린 제424회 임시회 제2차 본회의에서 박혜숙 의원(송천1·3동)이 대표 발의한 ‘전주시 인공지능산업 육성 및 활용 지원에 관한 조례안’과 송영진 의원(조촌, 여의, 혁신동)이 대표 발의한 ‘전주시 로케이션 인센티브 조례안’을 가결했다.

박 의원이 발의한 ‘전주시 인공지능산업 육성 및 활용 지원에 관한 조례안’은 AI 시대를 맞아 전주시의 산업·사회 전반의 변화에 선제적으로 대응하고 미래 핵심 성장 동력으로서의 경쟁력을 확보하기 위한 제도적 기반을 마련하기 위한 것이다.

조례안에는 △인공지능 산업 육성 및 활용 지원 기본계획 수립 △지원사업 및 인공지능기술 도입·활용 △인공지능 추진위원회 구성 및 운영 △사무위탁‧협력체계 구축 및 포상 등이 담겼다.

또 송 의원이 발의한 ‘전주시 로케이션 인센티브 조례안’은 로케이션 인센티브 제도 마련으로 글로벌 제작사 유치를 촉진하고, 지역 영상산업의 진흥과 경제 활성화를 도모하기 위한 것으로, △지원대상 및 방식 △가이드라인 수립 △도로·보도 점용, 임시 세트 설치, 촬영허가 통합 민원창구 운영 △심의위원회 운영 등을 규정하고 있다.

