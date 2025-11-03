전북 8개 시군 한파주의보…낮 기온 13∼15도

[연합뉴스 자료사진]

3일 전북은 대체로 맑겠으나 오전에는 기온이 낮아 춥겠다.

전주기상지청에 따르면 이날 오전 6시 기준 지역별 기온은 장수 영하 1.6도, 남원·임실 0.7도, 정읍 1.8도, 전주 1.9도, 부안 2.9도, 고창 3.3도 등이다.

장수와 임실 등 도내 8개 시군에는 한파주의보가 내려져 있다.

추위는 오후부터 차츰 풀려 낮 기온은 13∼15도 분포를 보이겠다.

바다의 물결은 전북 북부·남부 앞바다 모두 0.5∼2.5ｍ로 일겠다.

미세먼지 농도는 '좋음' 수준이겠다.

기상지청 관계자는 "바람이 강하게 불어 체감온도는 더 낮겠으니 출근길 옷차림에 신경 써달라"고 당부했다.

