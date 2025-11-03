이사람 임순여객 서인순 회장, 우석대 현장전문교수에 위촉

청년들에 지역의 미래 임실치즈 특강 진행

서인순 회장(왼쪽)

임실읍에 소재한 임순여객 서인순(80) 회장이 우석대 학생들을 대상으로 ‘청년, 지역의 미래를 말하다-임실치즈편’ 특강을 펼친다.

지난 달 31일 임순여객에서는 우석대 미래융합대학 황태규 학장이 참석한 가운데 서 회장에 대한 현장전문교수 위촉식을 가졌다.

위촉 기간은 오는 2027년 10월까지이며 이 기간에 서 회장은 우석대 학생들에 기업과 지역사회 활동 등을 생생하게 전달할 계획이다.

황태규 학장은 “서인순 회장의 삶은 현장 그 자체”라며 “대학의 배움이 현장의 지혜와 만날 때 청년들의 역량이 빠르게 성장할 것”이라고 전했다.

우석대는 지역학 교양과목으로 ‘임실N치즈와 지정환 신부의 도전정신’ 을 개설, 지역산업자산을 기반으로 현장 밀착형 교양교육을 진행 중이다.

여성의 몸으로 오랫동안 성공적인 기업을 이끌어 온 서 회장은 노사분규가 없는 운영전략으로 임순여객을 반석위에 올려놨다.

특히 생전의 지정환 신부와 다각적인 인연을 통해 임실N치즈식품연구회 회장을 맡으며 활동 주도, 치즈음식 발전에도 앞장섰다.

강의를 통해 서 회장은 지정환 신부로부터 시작된 임실N치즈가 지역사회는 물론 국내 전반에 끼친 영향과 파급효과를 설명한다.

또 교통서비스 혁신과 품질경영, 지역축제와 식문화 연계 등 특강과 워크숍도 개최하고 교통과 관광을 비롯 푸드테크 융합과제의 멘토링도 수행하게 된다.

서 회장은 “현장에서 쌓은 경험들이 학생들에 도움이 되기를 기대한다”며 “현장과 교실이 연결되는 수업이 되도록 만전을 기할 것”이라고 말했다.

저작권자 © 전북일보 인터넷신문 무단전재 및 재배포 금지