이전기사
전북일보로고

전북 2차 민생회복 소비쿠폰 신청 마감 지급률 98.2%
폰트사이즈작게
폰트사이즈크게
다음기사
UPDATE 2025-11-03 16:57 (Mon)
로그인
phone_iphone 모바일 웹
탑로고
위로가기 버튼
chevron_right 정치 chevron_right 자치·의회
보도자료

전북 2차 민생회복 소비쿠폰 신청 마감 지급률 98.2%

김영호 웹승인 2025-11-03 16:50 수정 2025-11-03 16:50

159만 명(1598억 원) 참여, 30일까지 사용 가능

image

전북특별자치도는 도민 생활안정과 지역경제 회복을 위해 추진한 ‘2차 민생회복 소비쿠폰’ 신청이 총 159만 8000명, 1598억 원 규모로 지난달 31일 마감됐다고 3일 밝혔다.

이번 2차 신청은 1차에 이어 진행된 것으로 전체 지급 규모 1627억 원 중 약 98.2%가 소진되며 높은 참여율을 보였다.

도는 2일 기준으로 1·2차 소비쿠폰 총 지급액 5129억 원 중 약 4801억 원(93.6%)이 사용된 것으로 집계됐다고 설명했다.

특히 지역마트, 전통시장, 음식점 등 생활밀착형 업종에서 소비가 활발히 이뤄지며 지역 소상공인의 매출 증대와 소비심리 회복에 긍정적인 효과를 낳고 있다.

소비쿠폰은 오는 30일까지 사용할 수 있으며, 기간 내 사용하지 않은 잔액은 자동 소멸된다.

도는 소비쿠폰이 지역상권 내 선순환 구조를 만드는 촉매 역할을 하고 있다고 평가하며 도민들의 지속적인 관심과 참여를 당부했다.

김인태 도 기업유치지원실장은 “도민의 적극적인 소비가 지역경제에 활기를 불어 넣어준다”며 “사용기한 내 사용하셔서 지역상 활성화에 앞장서 주시기 바란다”고 말했다.

저작권자 © 전북일보 인터넷신문 무단전재 및 재배포 금지

#전북 민생
김영호 crcr810@hanmail.net
다른기사보기

개의 댓글

※ 아래 경우에는 고지 없이 삭제하겠습니다.

·음란 및 청소년 유해 정보 ·개인정보 ·명예훼손 소지가 있는 댓글 ·같은(또는 일부만 다르게 쓴) 글 2회 이상의 댓글 · 차별(비하)하는 단어를 사용하거나 내용의 댓글 ·기타 관련 법률 및 법령에 어긋나는 댓글

0 / 400
info

많이 본 정치뉴스
정치섹션
  • [54931] 전북 전주시 덕진구 기린대로 418 (금암동)
  • 대표전화 : 063-250-5500
  • 팩스 : 063-250-5550, 80, 90
  • 법인명 : 전북일보
  • 제호 : 전북일보 인터넷신문
  • 등록번호 : 전북 아 00005
  • 등록일 : 2005-11-22
  • 발행일 : 2017-05-01
  • 발행인 : 서창훈
  • 편집인 : 윤석정
  • 청소년보호책임자 : 강인석

Copyright © 2021 전북일보 인터넷신문. All rights reserved. mail to desk@jjan.kr