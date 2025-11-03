완주서 별빛 아래 펼쳐지는 '무박 2일' 영화축제 열린다

완주미디어센터 7일‘제3회 고씨네 별밤극장’

지난해 완주미디어센터에서 열린 별밤극장. 완주군

완주군 고산면에 있는 완주미디어센터 옥상이 극장으로 변한다.

센터는 주민이 직접 기획하고 함께 즐기는 ‘제3회 고씨네 별밤극장’을 7일 저녁부터 8일 새벽까지 연다고 밝혔다.

영화 감상 주민동아리 ‘고씨네’가 행사의 기획과 운영을 맡아 주민과 함께 만드는 색다른 영화 축제를 선보인다.

이번 별밤극장은 저녁 7시 `봄밤`을 시작으로 `첫여름` `로타리의 한철` `여름정원` `블랙박` `갈비` `월드 프리미어` 등 모두 7편의 장·단편 영화를 새벽 2시까지 상영한다.

개막작 `봄밤`은 권여선의 동명 소설을 원작으로 한 베를린영화제 공식 초청작이며, `첫여름`은 올해 칸영화제 라 시네프 부문 1등상을 수상한 화제작이다.

30여 년 만에 국내 정식 개봉한 소마이 신지 감독의 `여름정원`을 비롯해 다양한 주제와 장르의 영화가 별밤을 수놓는다.

밤 12시까지는 옥상 상영이, 이후에는 실내 상영관 프로그램이 이어지며, 중간에는 지역 뮤지션 공연과 컵라면 디너쇼도 마련된다.

완주미디어센터는 행사 기간 동안 놀이방에 돌봄 인력을 배치하고, 아동·청소년을 위한 별도 상영 프로그램을 운영해 가족 단위 관람객의 편의를 높인다.

모두 무료 관람이며 우천 시 실내 상영으로 전환된다. 야외 상영이 포함된 만큼 두꺼운 옷이나 담요, 침낭 등 추위 대비가 필요하다. 컵이나 텀블러, 쓰레기봉투 지참을 권장한다.

행사를 준비한 고씨네 임상수 씨는 “이번 별밤극장은 계절의 흐름을 따라 드라마와 코미디, 공포 등의 작품을 적절히 구성했다”며 “함께한 이들과 영화로 하나 될 이 시간이 오래오래 추억으로 남기 바란다”고 말했다.

‘고씨네’는 2021년부터 활동 중인 완주미디어센터 영화감상 주민동아리로, ‘밤새 다정한 사람들과 영화 한 편 지겹게 보면 어떨까`는 의도로 별밤극장을 시작했다. 제1회는 옥상 상영으로, 제2회는 실내 상영으로 진행됐으며, 올해는 두 방식을 결합해 완주의 가을밤을 채운다.

