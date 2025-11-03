세아베스틸지주, 자립준비청년 사회공헌 힐링캠핑 눈길

세아베스틸지주(대표이사 김수호)가 자립준비청년과 함께한 ‘자립준비청년 힐링캠프’가 성황리에 마무리됐다.

이번 캠프는 지난달 31일과 11월 1일 1박 2일간 무녀도 오토캠핑장에서 아동양육시설에서 퇴소하거나 연장보호 중인 자립준비청년을 대상으로 진행됐다.

세아베스틸 임직원과 자원봉사자 등 100여 명이 함께한 캠프는 ‘자연 속 캠핑을 통해 자신을 발견하고, 몸과 마음을 힐링하는 시간’을 주제로 한 캠핑활동과 소통 프로그램, 조별 미션수행 등으로 구성됐다.

청년들은 다양한 프로그램 참여를 통해 사회적 관계를 형성하고 자신감을 회복하는 기회를 가졌다.

세아베스틸지주 김동혁 지원본부장은 “이번 캠프가 청년들이 스스로의 가능성을 발견하고 서로에게 힘이 되는 시간이 됐을 것”이라며 “앞으로도 지역사회와 함께 성장하며, 미래 세대의 건강한 자립을 위해 노력하겠다”고 전했다.

한편, 세아베스틸지주는 군산을 대표하는 철강기업으로, 지역사회와 상생하기 위한 사회공헌활동을 꾸준히 이어오며 지역사회의 모범이 되고 있다.

