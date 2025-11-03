좋은제품을 저렴한 가격에...농특산물 직거래 축제 열린다

2025 전북농특산물 신토불이 대잔치 7일 전북특별자치도청 서편 광장에서 개막

전북지역 농가와 소비자가 한자리에 만나는 ‘2025 전북 농특산물 신토불이 대잔치’가 오는 7일부터 9일까지 사흘간 전북특별자치도청 서편광장에서 열린다. 도내 14개 시‧군 농가와 농협, 특산품 업체 등 70여 곳이 참여해 지역 농특산물의 판로를 넓히고 도농 교류를 강화하는 장터가 펼쳐질 예정이다.

이번 행사는 전북특별자치도와 농협중앙회 전북지부, 전북일보가 후원하고 애드펀치㈜가 주최‧주관한다. ‘신토불이’ 정신을 내세워 지역에서 생산된 농산물과 바이오 제품을 소비자에게 직접 소개하고, 생산자와 소비자가 가격과 품질을 투명하게 비교하며 거래할 수 있는 장을 마련한다는 점이 특징이다.

행사 기간 동안 도청 서편 주차장에는 5×5m 규모의 판매부스 70여 개가 설치되며, 일정 금액 이상 구매 고객에게는 사은품이 제공된다. 다양한 경품 추첨 이벤트와 현장 공연 등 시민 참여형 프로그램도 함께 열린다. 음식 부스에는 즉석 제조식품이 마련되고, 안전을 위해 전열기 사용만 허용된다. 행사 운영에는 보안·주차·청소 등 30여 명의 인력이 투입되며, 완산경찰서·소방서 등과 협력해 안전관리가 이뤄진다.

주최 측은 행사 50일 전부터 전북일보 지면과 온라인을 통해 참여 농가와 판매 품목을 소개하고, 전주시내 아파트 단지 등에서 집중 홍보를 진행했다. 또한 SNS와 영상 콘텐츠를 활용해 실시간으로 판매 현황과 현장 분위기를 전달, 지역 농산물의 신뢰도와 접근성을 높이겠다는 전략이다.

이번 대잔치는 코로나19 이후 침체된 농가 소득을 회복하고 지역 농업의 경쟁력을 강화하기 위한 자리다.

주최 측 관계자는 “전북의 우수한 농특산물이 전국 소비자에게 더 널리 알려지는 계기가 될 것”이라며 “지속 가능한 도농 상생의 축제로 발전시켜 나가겠다”고 밝혔다.

