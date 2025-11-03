교육공동체가 함께 만드는 ‘완주교육한마당’개최

전북특별자치도완주교육지원청이 오는 7일까지 완주창의예술미래공간 ‘꿈이공’과 완주 일원에서 ‘2025. 완주교육한마당’을 개최한다./완주교육지원청 제공

전북특별자치도완주교육지원청(교육장 조영민)이 오는 7일까지 완주창의예술미래공간 ‘꿈이공’과 완주 일원에서 ‘2025. 완주교육한마당’을 개최한다.

이 행사는 학생·학부모·교직원·지역민이 함께 참여하는 지역 교육공동체 축제로 완주교육의 성과를 공유하고 미래교육의 방향을 함께 모색하는 자리다.

특히 올해는 학생들의 진로 설계와 진학 탐색을 지원하기 위해 ‘진로‧진학박람회’를 확대·강화하여 운영한다.

AR·VR 체험, 로봇 배틀 등 에듀테크 중심의 체험·전시 부스 30여 개가 운영되며, 공연장에서는 관내 학생들이 직접 제작한 창작 영화와 오디오북 등이 상영되어 미래 인재로 성장하는 학생들의 창의력을 선보인다.

이와 함께 AI 활용수업, 국제교류수업, 사회정서학습 등 교사들의 우수 수업 사례가 공유되어 교육현장의 전문성을 높일 예정이다.

조영민 교육장은 “완주교육한마당은 학교와 지역이 함께 완주교육의 성과를 나누고 미래교육의 방향을 함께 그리는 자리”라며 “진로·진학, 에듀테크, 수업나눔 등 다양한 프로그램을 통해 학생·교사·지역이 함께 성장하는 교육공동체 문화를 만들어가겠다”고 밝혔다.

