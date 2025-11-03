제33회 목정문화상에 박동수·황호철·오정선 씨

문학부문 박동수·미술부문 황호철·음악부문 오정선 씨 수상… 창작지원금 2000만 원

제33회 목정문화상수상자로 문학 부문에 박동수(79·정읍) 수필가, 미술 부문에 황호철(78·완주) 화가, 음악 부문에 오정선(58·서울) 피아니스트가 각각 선정됐다.

목정문화재단은 3일 제33회 목정문화상 심사위원회(위원장 김수곤)를 열고 이와 같이 선정했다.

목정문화상은 도민의 문화적 삶과 문화 욕구 충족을 위해 고(故) 목정 김광수 선생이 사재를 출연해 설립한 목정문화재단이 제정한 상이다. 도내 향토문화 진흥을 위해 공헌한 문화예술인 또는 단체를 찾아 시상하고 있다.

재단은 1993년부터 매년 문학, 미술, 음악 등 3개 부문에 걸쳐 현재까지 총 95명에게 부문별 1000만 원씩의 창작지원금을 시상했으며, 제30회 목정문화상부터 부문별 수상자에게 창작지원금을 2000만 원으로 상향 조정해 지원하고 있다.

문학_박동수/사진=목정문화재단

문학 부문 수상자인 박동수 수필가는 1982년 <월간문학>으로 등단한 이후 도내 1세대 수필가로서 꾸준한 창작과 저술 활동을 이어오고 있다. 수필집 <수염을 깎지 않아서 좋은 날> 등 9권을 출간하며, 한국문학상, 전북문학상 등 다수의 문학상을 받았다. 또 전북수필문학회장과 한국문인협회이사로 활동하며 지역 문단의 성장에 기여했고, 현재 전주대 명예교수로 전북특별자치도 문학관 운영위원으로 활동 중이다.

미술_황호철/사진=목정문화재단

미술 부문 수상자인 황호철 화가는 평생을 한국화의 전통 계승과 전북 미술 발전에 바친 원로 예술인이다. 그는 산수화·화조화·영모화 등 다양한 장르에서 활발히 활동하며, 국내외 전시를 통해 한국화의 현대적 감각과 세계화를 선도했다. 또 화백은 전북미술대전 운영위원장과 심사위원으로 지역 미술계의 발전에 기여했고, 한·중 현대미술교류전 등을 통해 예술적 교류의 가교 역할을 해왔다.

음악_오정선/사진=목정문화재단

마지막 음악 부문 수상자인 오정선 피아니스트는 오랜 기간 도내 음악문화 발전에 헌신해 온 대표 연주라로, 불가리아 소피아 국립음악원에서 석사학위를 취득하고, 잘츠부르크 모차르테움 아카데미를 수료하는 등 국제적인 음악 수학을 거쳐왔다. 그는 ‘오정선 피아노 이야기’시리즈를 통해 도내 공연장을 순회하며 지역민과 소통했다. 또 Piano Diary 창단과 신진 음악인 후원사업을 통해 지역 음악계 성장에 기여하기도 했다.

시상식은 오는 28일 오후 4시 전주 더메이호텔 2층 그랜드볼륨에서 열린다.

