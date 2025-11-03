조지훈 “전주시는 의사 결정 투명화하라”

조지훈 더민주전북혁신회의 상임대표

조지훈 더민주전북혁신회의 상임대표가 3일 “전주시는 의사 결정 투명화로 불통과 불신의 행정을 끝내야 한다”고 주장했다.

조 상임대표는 이날 논평을 통해 “전주시의 ‘동별 하천 꽃밭 조성 명령’ 파문은 1980년대 군사정권의 국민·공무원 동원을 방불케 하는 억압적이고 오만한 행정 방식”이라며 이같이 밝혔다.

이어 “이번 사태는 전주의 상징과도 같았던 전주천의 아름드리 버드나무를 멋대로 베어낸 무분별하고 몰상식적인 하천 관리의 필연적 귀결”이라고 강조했다.

그러면서 △주요 회의 유튜브 생중계 △문제가 있는 현장에서 시민의 목소리를 듣고 함께 대안을 만들 것 등을 전주시에 요구했다.

