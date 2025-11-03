2026학년도 수능 D-10…"전북 66개 시험장서 1만 7937명 응시"

전북특별자치도교육청 중등교육과 이문성 장학관은 3일 전북교육청 브리핑룸에서 2026학년도 대학수학능력시험 준비상황을 설명하고 있다./전북일보

2026학년도 대학수학능력시험(11월13일)이 10일 앞으로 다가왔다. 올해 역시 추운 날씨가 예상돼 수험생들의 철저한 대비가 요구된다.

전북교육청은 3일 ‘2026학년도 대학수학능력시험 준비 상황’ 브리핑을 갖고, 도내 수험생 모두가 안전하고 공정한 환경에서 시험을 치를 수 있도록 철저히 대비하고 있다고 밝혔다.

올해 수능은 오는 13일 오전 8시 40분부터 오후 5시 45분까지(일반수험생 기준) 실시된다. 시험은 전주·군산·익산·정읍·남원·김제 등 도내 6개 시험지구, 총 66개 시험장에서 치러지며, 응시생은 전년보다 896명 늘어난 1만7937명이다.

특히 올해부터는 시험실 수험생 배치 기준이 기존 24명에서 코로나19 이전 수준인 28명으로 조정됐다.

코로나19 감염병 등급 전환에 따라 확진자도 일반시험실에서 다른 수험생과 함께 응시한다. 다만, 확진자나 호흡기계통의 감염병 의심 증상이 있는 수험생에게는 마스크 착용을 권고한다.

전북교육청과 시험지구교육지원청에서는 수능 다음날인 14일까지 수능관리본부를 운영한다.

시험 운영을 위한 4100명의 인력 파견 계획도 수립했다. 수능 운영 및 시험실 감독관 약 3700명, 파견감독관 66명, 경찰관 277명, 소방안전관리관 67명 등이 참여해 시험 관리 및 감독, 문답지 호송, 시험장 보안, 수험생 안전 등 시험 운영 전반의 필수 역할을 맡는다. 예비소집은 11월 12일 실시된다.

최은이 중등교육과장은 “도내 모든 수험생이 안정적으로 수능을 치를 수 있도록 끝까지 철저히 준비하겠다”며 “수험생들도 남은 기간 건강과 컨디션 관리에 유의해 당일 최고의 실력을 발휘하길 바란다”고 말했다.

