[제45회 전국장애인체육대회 4일차] 금18·은30·동44개 ‘종합순위 14위’

4일차 금2, 은7, 동13개 추가

제45회 전국장애인체육대회 좌식배구에 출전중인 전북자치도선수단이 경기를 펼치고 있다. 전북자치도장애인체육회 제공

제45회 전국장애인체육대회 4일차인 3일 전북자치도선수단은 금메달 2개와 은메달 7개, 동메달 13개를 추가했다.

이로써 전북자치도는 금18, 은30, 동44개로 종합 순위 14위를 기록하고 있다.

이날 파크골프 여자 개인전 PGI(동호인부) 김정순이 156타의 기록으로, 볼링 여자 개인전 TPB9(선수부) 송영희가 656점으로 금메달을 목에 걸었다.

육상 트랙 여자 1500m T20 윤은미와 육상 필드 남자 창던지기 F55 김정호, 육상 필드 여자 창던지기 F54 황은미는 은메달을 획득했다.

또한 태권도 여자 겨루기 –49Kg DB 윤은미와 태권도 남자 겨루기 –58Kg DB 우현식이 볼링 여자 개인전 TPB9 이형단, 펜싱 남자 에페 단체전 김봉수·이진솔·류은환·권오연이 은메달을 추가했다.

동메달은 양궁에서 혼성 리커브 2인조 OPEN 장복수·조미나, 남자 리커브 2인조 OPEN 장복수·정병옥이 획득했다.

탁구에서는 여자 단식 TT7 정문희, 여자 단식 TT8 문미경, 여자 단식 TT6 이근우, 남자 단식 TT5 김준오가 태권도는 남자 겨루기 단체전 DB 김태양·오기택·우현식·김형교와 여자 겨루기 단체전 DB 고수휘·조인서·윤은미가 동메달을 획득했다.

사이클은 혼성 도로 H팀 릴레이 13.5Km 김용기·이도연·조경문·김호준이 당구 여자 단체전 BIS/BIW에 출전한 이혜강·문지현·이정옥·박미경, 배드민턴 여자 단식 WH1 김미숙, 육상필드 남자 포환던지기 F38 전은배, 보치아 여자 개인전 BC1 김연하도 동메달을 추가했다.

대회 5일차에는 론볼과 육상, 사이클 경기 등에서 메달이 기대된다.

