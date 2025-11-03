전주시, 민선8기 공약 평가 위한 주민배심원 회의

24일까지 총 3차례 진행…공약 이행 등 점검

전주시

전주시가 3일 민선8기 공약 평가를 위한 주민배심원 1차 회의를 개최했다.

‘주민배심원제’는 주민이 직접 공약 이행 과정을 점검하고 평가하는 공약 점검 방식 중 하나로, 시는 다양한 시민들의 목소리를 담아 촘촘하게 추진 상황을 관리하기 위해 지난해에 이어 올해 두 번째로 추진하고 있다.

주민배심원단은 이날 첫 회의를 시작으로 오는 24일까지 총 3차례에 걸쳐 민선8기 공약 이행 점검 및 공약 변경 적정 여부 심의, 개선방안 제안 등을 위한 회의를 이어간다.

우범기 전주시장과 35명의 주민배심원 등이 참석한 가운데 이날 회의에서는 △주민배심원 위촉 △매니페스토 운동과 주민배심원에 대한 교육 △5개 분임조 구성 및 토의 등의 순으로 진행됐다.

향후 2차 회의에서는 공약사업 담당 부서의 진행사항 청취 및 질의응답을 통해 공약이행상황을 점검하고, 분임별 토론과정을 거치게 되며, 3차 회의에서는 분임 및 전체 회의를 통해 공약 조정 안건 승인 여부 및 개선 권고안을 최종적으로 확정할 계획이다.

시는 주민배심원 회의 결과와 권고안을 오는 12월 중 전주시 누리집(jeonju.go.kr)에 게시하는 등 모든 과정을 투명하게 공개하고 시민과 소통할 예정이다.

우범기 전주시장은 “주민배심원 회의는 공약사업의 추진 상황을 시민과 함께 점검하고, 전주시 발전 방향을 모색하는 뜻깊은 자리라고 생각한다”면서 “시민이 제안하고 평가하는 과정을 통해 공약이 단순한 약속을 넘어 전주의 미래를 실현하는 힘이 되도록 최선을 다하겠다”고 말했다.

