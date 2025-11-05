전북애향본부, ‘전북애향상’ 후보자 21일까지 접수

대상 500만 원, 본상·특별상 각 300만 원

전북애향본부(총재 윤석정)은 오는 21일까지 ‘2025년도 전북애향상’ 후보자 추천을 받고 있다고 4일 밝혔다.

추천 대상은 사회 각 분야에서 헌신과 봉사를 통해 전북을 빛낸 인사, 지역 발전과 도민 이익 증진에 기여한 인사 등이다.

수상자는 △전북애향대상 1명(상금 500만 원) △본상 1명(300만 원) △애향특별상 1명(300만 원) 등 총 3명이다.

추천서와 공적조서 서식은 전북애향본부 홈페이지(www.jblove.or.kr)의 ‘홍보마당 자료실’에서 내려받을 수 있으며 전화(063-287-4255)로 요청하면 파일로도 받을 수 있다.

추천 서류는 우편(전주시 덕진구 기린대로 418, 1층 전북애향본부 사무실) 또는 팩스(063-287-6362)로 제출하면 된다.

우편 접수는 마감일 소인분까지 유효하며, 제출된 서류는 반환하지 않는다.

전북애향본부 관계자는 “전북을 위해 헌신한 인물들을 적극 추천해 달라”며 “애향정신을 함께 나누는 계기가 되길 바란다”고 말했다.

김영호 기자

