세대와 기록이 잇는 마을…부안 상서면 ‘우덕문화축제’ 7일 개최

귀농귀촌 둥지마을 첫 결실…도시청년·주민이 함께 만드는 문화공동체

하고 싶은 대로 다~~ 하고 살아 / 부안군 제공

부안군 상서면 우덕마을이 오는 7일 ‘우덕문화축제’를 열고 세대와 지역이 어우러지는 새로운 형태의 마을 공동체 축제를 선보인다.

우덕마을은 부안군농업기술센터가 추진 중인 귀농귀촌 둥지마을 조성사업을 통해 도시 청년들이 정착하며 새로운 활력을 불어넣고 있는 곳이다. 젊은 귀농세대의 거점이자 지역공동체 문화가 살아 숨 쉬는 마을로 주목받고 있다.

‘하고 싶은 대로 다 하고 살아’를 슬로건으로 한 이번 축제는 세대 간 교류와 마을문화 확산을 목표로 기획됐다. 도시 청년과 원주민이 함께 어울려 마을의 과거와 현재, 미래를 잇는 화합의 장으로 펼쳐진다.

행사는 두 가지 대표 프로그램으로 구성됐다.

먼저 ‘우덕 스테이’는 도시 청년들을 초청해 둥지마을 게스트하우스에서 2박 3일간 머물며 농촌의 삶과 문화를 체험하는 교류형 프로그램이다.

또 다른 프로그램인 ‘소소한 동문회’는 마을 주민과 인근 학교 졸업생들이 모여 추억의 사진과 앨범을 보며 지난 세월을 회상하는 자리로 마련됐다.

축제 당일에는 기록물관 도슨트 운영, 주민 합창 공연, 추억앨범 전시, 디제잉 파티 등 다채로운 프로그램이 진행된다. 현장에서는 지역 주민들의 전시와 함께 섬유예술가 김중화 작가의 특별전도 선보여 예술과 공동체가 만나는 이색 축제로 꾸며진다.

정혜란 부안군농업기술센터 소장은 “이번 축제는 귀농귀촌 우수마을의 새로운 모델을 보여주는 계기가 될 것”이라며 “기록을 매개로 세대와 세대, 사람과 사람이 이어지는 진정성 있는 문화축제로 자리매김하길 기대한다”고 말했다.

부안=홍경선 기자

