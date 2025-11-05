[사설] 전북교육청 3년 연속 최우수, 성과 이어가야

전북특별자치도교육청이 교육부의 ‘2025년 시도교육청 평가’에서 최우수 교육청으로 선정됐다. 이를 통해 8억여원의 특별교부금도 확보했다. 지난 2023년부터 3년 연속 이뤄낸 성과다. 올해 전국 17개 시·도교육청 중 절반가량이 최우수 평가를 받은 만큼 그 의미가 약간은 퇴색될 수도 있지만 △국가교육·돌봄 책임 강화 △교실혁명(디지털 전환) △함께학교(맞춤형 교육 지원) △행·재정 운영 효율화 등 4개 영역 21개 지표에서 3년 연속 모두 합격점을 받았다는 점에서 그 성과를 인정받을만 하다.

특히 수년 전 교육부의 교부금 삭감 조치와 잇따른 소송 등으로 혼란에 빠져있던 전북교육청과 전북교육이 이제 안정적이고 지속가능한 발전체계를 확립했다는 데 큰 의미를 부여할 수 있을 것이다.

이번 평가에서는 특히 ‘전북형 늘봄’ 프로그램이 우수 정책 사례로 선정돼 전국적 주목을 받았다. 늘봄 프로그램은 정규수업 전후 학교와 지역 자원을 연계해 아동에게 보살핌과 학습을 제공하는 초등 돌봄·교육 프로그램이다. 전북교육청은 지역 실정과 현장의 여건에 맞춰 오후 6시까지는 학교 공간 내에서, 이후 오후 8시까지는 학교 밖 사회 기관 및 단체에서 프로그램을 운영하도록 설계해 학부모와 학생들의 만족도가 전국 최고 수준에 달했다. 국가적 과제인 출산정책과 맞물려 아이 돌봄에 대한 사회적 요구와 관심이 높아지고 있는 가운데 거점 늘봄센터를 설립해 돌봄 사각지대를 집중 지원하고, 대학 및 지역 공공기관·단체와 연계해 양질의 지역특화 프로그램을 제공한 전북형 늘봄이 전국적 모델이 된 것이다. 더불어 전북교육청은 학생 마음건강 증진, 학교폭력 근절 노력, 디지털 기반 교육환경 조성, 수업혁신 등의 지표에서도 탁월한 성과를 거뒀다.

최우수 등급을 받은 3년 동안의 평가 결과에 만족해서는 안 된다. 전북교육 발전을 위해 그간 인정받은 성과를 발전적으로 이어가야 한다. 내년 전북교육감 선거를 향해 뛰고 있는 입지자들도 전임자와의 차별화에 몰두해 새로운 정책만 찾을 게 아니라 그동안의 정책적 노력과 결과가 용두사미가 되지 않도록 각 분야에서의 우수 정책을 분석해 그 성과를 이어가야 할 것이다. 전북교육에 주어진 또 하나의 과제다.

