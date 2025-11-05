[CHAMP10N DAY] 전북현대 ‘우승의 나침반’ 거스 포옛과 박진섭이 말하다

5일 전주월드컵경기장서 전북 K리그1 우승 미디어 데이 개최 1년 만 승강 플레이오프서 챔피언까지 오른 전북의 뒷 이야기

5일 전주월드컵경기장 동측 팬 익스피리언스 센터에서 열린 전북현대모터스FC K리그1 우승 미디어 데이 기자회견 1세션에 참석한 (가운데) 거스 포옛 감독과 (오른쪽) 박진섭 주장이 취재진의 질문에 답하고 있다. 전북현대 제공

“우리가 이어온 무패 기록은 앞으로도 나오기 어렵지 않을까 생각이 듭니다.”

거스 포옛 전북현대모터스FC 감독이 5일 전주월드컵경기장 동측 팬 익스피리언스 센터 내 이벤트 홀에서 열린 전북 K리그1 우승 미디어 데이 기자회견 1세션에 참석해 “K리그 우승의 의미는 진짜 크다. 우리가 26경기 동안 무패를 기록했는데, 정말 놀랍다”면서 이같이 말했다.

지난해 구단 역사상 첫 승강 플레이오프(PO)까지 치렀던 전북은 한 시즌 만에 왕좌의 자리에 올랐다.

그 중심에는 ‘우승의 나침반’ 역할을 한 거스 포옛 감독과 주장 박진섭이 있었다. 성적 부진 속에서 길을 잃었던 전북에 올바른 방향을 제시해 주고, 앞장서서 이끌어 준 두 사람이다.

전북은 지난해 말 명가 재건을 위해 포옛 감독을 선임했다. 정말 1년 만에 우승이라는 기적이 일어났다.

그는 “조기 우승을 한 뒤 선수들이 가장 먼저 떠올랐다. 지난해 마지막 3개월 경기를 봤었는데, 얼마나 그라운드에서 힘들었는지를 알 수 있었다. 팬, 구단 관계자도 힘들었겠지만, 선수단이 가장 힘들었을 거다”며 "지난 1년간 선수들의 노력, 헌신이 고마워서 가장 먼저 생각이 났다”고 했다.

포옛 감독 옆에는 항상 캡틴 박진섭이 있었다.

박진섭은 “전북에 이적 온 뒤 처음으로 리그 우승을 하게 됐다. 이적 오고 나서 리그 우승이 끊기다 보니 선수인 저 자신한테도, 동료들한테도 항상 미안했다. 올해 우승 확정을 짓고 나서 감독님 말씀처럼 선수단이 가장 떠올랐다"며 “부족한 주장을 믿어 줘서, 같이 해 줘서 고맙다”고 밝혔다.

그는 그라운드에서는 최고의 선수로, 뒤에서는 최고의 주장으로 역할을 다했다. 그동안 포옛 감독의 베스트11이 확고하다 보니 출전 시간을 얻지 못한 선수들이 있었다. 박진섭은 그들을 알뜰히 챙겼다.

박진섭은 “벤치에 있는 선수들이 게임 체인저 역할을 해 줘서 결과를 가져온 게 많았다고 생각한다”며 “선수라면 선발로 뛰고 싶은 욕심은 다 있다. 그래서 같이 밥먹고, 커피 마시면서 좋은 역할을 해 주고 있어서 고맙고, 큰 공을 세워 줘서 고맙다는 메시지를 전하곤 했다”고 설명했다.

이날 기자회견 1세션의 화두는 K리그1 MVP였다.

박진섭은 “MVP 후보에 오르는 게 먼저다. 감독님한테 어필해야 하는데, 저도 1년 동안 많이 고생했으니 알아 주셨으면 좋겠다. 후보에 오르게 되더라도 수상할지 안 할지 모르겠다. 저 스스로 MVP 후보에 오르면 선수로서 많이 성장했다는 걸 느낄 수 있을 것 같다”면서 잘 부탁드린다며 웃어 보였다.

K리그1 MVP 후보에 오르는 데 감독의 의견이 중요하다고 들었다는 취재진의 말에 포옛 감독은 “주장이라면 팀을 잘 이끌어야 하고, 그라운드에서 제 전술을 진두지휘할 수 있어야 하고, 주전으로 뛰어야 하고, 선수들과 소통을 많이 해야 하고, 배울 점이 많아야 한다. 그걸 다 갖췄다고 생각한다”며 “시즌이 끝나가는데, 제 선택이 절대 틀리지 않았다고 믿는다. (MVP 추천은) 확답이라고 받아드려도 된다”고 강조했다.

디지털뉴스부=박현우 기자

