[제37회 전북역전마라톤대회] 훈기와 열기 속, 제37회 전북역전마라톤 2일차

제37회 전북역전마라톤대회 2일차 이모저모

제37회 전북역전마라톤대회에 참가한 선수들이 2일차 제8소구를 달리고 있다. 조현욱 기자.

짙은 안개 속에서도 선수들의 숨결은 뜨겁게 피어올랐다. 제37회 전북역전마라톤대회 2일차 경기가 열린 5일 오전 9시께, 순창군청 앞 출발 지점은 이른 시간부터 활기를 띠었다. 뿌연 입김이 나오는 쾌청한 가을 날씨 속에서 주자들은 유니폼을 정비하고 러닝화를 고쳐 신으며 긴장된 표정을 감추지 못했다. 순창군청 직원들이 따뜻한 차를 내오며 선수들을 격려했고, 교통경찰과 전북특별자치도육상연맹 관계자 등 빨간색과 초록색 자켓을 입은 운영진들은 도로 곳곳에서 만반의 준비를 마쳤다.

2일차 레이스의 시작을 알리는 총성이 울리자 “파이팅!”이라는 격려의 외침이 여기저기서 터져 나왔다. 선수들은 어깨띠를 건네받으며 안전한 레이스를 다짐했고, 출발 직후 몸에서 피어오르는 훈기로 안개마저 걷히는 듯했다. 코치들은 구간별 전략을 지시하느라 목소리를 높였고, 주자들은 온몸에 테이핑과 파스를 붙인 채 힘차게 코스를 내달렸다.

제37회 전북역전마라톤대회 2일차 제6소구 시작점인 임실 광장카세차장에서 심민 군수가 직접 나와 선수들을 격려하고 있다. 조현욱 기자.

임실 구간에서는 가족과 동료들이 “끝까지 포기하지 말고, 다 왔어!”라며 응원을 보냈다. 이번 대회 2일차 제6소구 시작점인 임실 광장카세차장 에서는 심민 군수가 직접 나와 따뜻한 차와 귤을 내놓으며 선수단을 격려했다. 결승선에서는 숨이 턱까지 찬 주자들이 헛구역질을 하거나 바닥에 주저앉아 거친 숨을 몰아쉬는 모습이 이어졌다. 동료들은 고생한 주자들에게 시원한 생수를 건네며 등을 두드렸고, 쾌청한 가을 햇살 아래 현장은 열기와 응원의 함성으로 가득했다.

전현아 기자

