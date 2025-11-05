[제37회 전북역전마라톤대회] 최우수 지도자상 김미숙, “팀워크의 힘으로 일군 2연패”

최우수지도자상 김미숙. 조현욱 기자.

제37회 전북역전마라톤대회에서 전주시 대표팀이 2년 연속 정상에 올랐다. 그 영광의 중심에는 ‘최우수 지도자상’을 수상한 김미숙(56·고창) 전주시 대표팀 코치가 있었다.

김 코치는 “2등인 줄 알았는데 1등이라 정말 기쁘다”며 “선수 한 사람 한 사람이 끝까지 최선을 다해준 덕분에 이렇게 좋은 결과를 얻을 수 있었다”고 소감을 전했다. 그는 이번 우승의 원동력으로 ‘팀워크’를 가장 우선으로 꼽았다. 각 구간 선수들이 서로를 배려하고 양보하며 달린 결과가 곧 하나의 힘으로 모였다는 것이다.

김 코치는 “전북역전마라톤대회는 같은 팀 출신뿐 아니라 외부 선수들도 함께 뛰기 때문에 무엇보다 ‘화합’이 중요하다”며 “전주시와 체육회의 적극적인 지원 덕분에 선수 구성과 운영이 원활히 이루어져 좋은 성과로 이어졌다”고 덧붙였다.

이번 대회에서 전주팀은 마지막 구간에서 짜릿한 역전극을 펼치며 군산시팀을 제치고 결승선을 통과했다. 김 코치는 “끝까지 포기하지 않고 달려준 선수들의 모습이 가장 감동적이었다”며 “앞으로도 꾸준히 선수 육성과 팀의 성장을 위해 최선을 다하겠다”고 포부를 밝혔다.

전현아 기자

