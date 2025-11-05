李대통령, 외교 ‘강행군’ 여파 속 일정 불참

소방공무원 격려오찬 일정, 강 비서실장이 대신 주재 李대통령, 전날 국무회의서 “감기몸살로 목소리 이상”

국무회의를 주재하고 있는 이재명 대통령. /대통령실 제공

이재명 대통령이 5일 몸살 증세로 인해 예정돼 있던 공식 일정을 소화하지 못했다.

APEC 정상회의와 미국·일본·중국 3국과의 정상회담 등 외교 일정의 강행군 여파로 보인다.

이 대통령은 당초 이날 소방 공무원들을 대통령실에 초청해 오찬을 갖기로 했으나, 해당 행사는 강훈식 비서실장이 대신 주재했다.

대통령실은 이날 언론 공지를 통해 “소방공무원 격려 오찬은 강 비서실장 대참으로 진행된다”고 전했다.

앞서 이 대통령은 지난달 26∼27일 아세안(ASEAN·동남아시아국가연합) 정상회의 참석차 말레이시아 순방을 다녀온 뒤 귀국 이튿날 경주로 향해 한미 정상회담을 비롯해 APEC 관련 일정을 소화하는 등 일주일 넘게 쉴 틈 없는 ‘강행군’을 펼쳤다.

이어 4일에는 오전 이재명 정부 첫 예산안을 설명하는 국회 예산안 시정연설을 한 데 이어 오후에는 국무회의를 주재했다.

이 대통령은 전날 주재한 국무회의에서 목이 쉰 채 발언을 이어가다 “내가 지금 감기 몸살에 걸려서 목소리가 이상하니 이해를 부탁드린다”고 말하기도 했다.

강 실장은 이날 소방공무원 격려 오찬이 끝난 후 페이스북에 “(이 대통령이) ‘건강과 체력은 타고났으니 걱정하지 말라’고 늘 말씀하시지만, 그래도 사람인데 어떻게 그런 강행군을 버티겠느냐”며 “지난 6월 취임한 이후 5개월 동안 쉬지 못한 것뿐만이 아니라, 어쩌면 12·3 계엄 이후로 여태 쉬지 못한 셈”이라고 적었다.

이어 “첫 예산안 설명까지 마친 뒤 비로소 잠시 재충전할 때를 맞은 것 같다”며 “여느 때처럼 누구보다 기운차게 복귀하실 테니 많은 응원을 부탁드린다”고 당부했다.

서울=김준호 기자

