군산시, 조력발전소 설치 등 새만금 기본계획 현안 반영 총력

시 5개 분야 33건 건의⋯ 중앙부처와의 적극 협의 추진

새만금신항 조감도. /사진제공=군산시

군산시가 2025년 말 완료를 목표로 진행중인 새만금 기본계획 재수립 과정에 따른 주요 현안과 전략사업 반영을 위해 관계부처와 적극 협의중이라고 12일 밝혔다.

새만금 기본계획은 새만금 개발의 방향성과 토지이용, 기반 시설, 도시공간구조 등 전반을 총괄하는 법정계획으로, 새만금의 향후 20년을 좌우하는 중대한 단계이다.

시는 이미 지난 2월 TF팀을 구성해 사업 발굴 및 중앙부처 대응 체계를 마련했고, 현재까지 총 5개 분야 33건의 핵심 건의 사항을 마련해 새만금개발청과 관계부처에 제출했다.

주요 건의 사업은 △새만금 1권역 추가매립을 통한 산업단지 확대 △새만금 도시공간구조 내 ‘K-해양관광권역’ 신설 △농생명 3공구의 산업용지 전환△새만금 산업단지 내 폐수처리장 신설 △조력발전소 설치 등이 포함돼 있다.

시는 앞으로도 TF 운영을 중심으로 부처별 협의를 지속 확대해나갈 계획이며, 새만금 기본계획에 실질적인 반영이 이루어질 수 있도록 총력 대응해 나갈 방침이다.

김한규 군산시 새만금정책담당관은 “새만금은 군산의 미래 성장동력임과 동시에 국가적 전략사업”이라며 “재수립 과정에서 우리 시의 전략사업이 반영될 수 있도록 끝까지 최선을 다하여 대응하겠다”고 밝혔다.

한편, 군산시는 현재까지 반영되지 않은 사업에 대해서도 지속적인 부처 협의를 통해 제도적 보완과 후속 계획 반영을 추진할 예정이다.

군산=이환규 기자

저작권자 © 전북일보 인터넷신문 무단전재 및 재배포 금지