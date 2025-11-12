임실군 내년도 예산안 5148억원 편성

올해보다 일반회계 126억원 증가 특별회계는 50억원 감소

임실군청 전경.

임실군이 2026년도 예산안으로 5148억원을 편성, 12일 임실군의회에 제출했다.

올해 본예산 대비 76억원(1.51%) 증가한 새해 예산안은 일반회계가 126억원(2.65%) 증가한 4912억원이고 특별회계는 50억원(37.15%)이 감소한 236억원이다.

군은 경기침체로 3년 연속 국가세수 결손이 우려되는 재정에서 지속적인 국‧도비 예산확보와 추가적 세원발굴을 통해 5000억원 규모를 유지하게 됐다.

주요 투자사업은 천만 관광명품도시 임실 실현을 위해 △계획공모형 지역관광개발사업 35억원 △성수산‧치즈테마파크 치유관광벨트 조성사업 30억원 △옥정호 생태탐방로 순환체계 구축사업 21억원 △세계명견 테마랜드 조성사업 22억원 △민관상생투자협약사업 8억원 △임실장미축제 육성 3.4억원 등이다.

또 농업경쟁력 강화로 군민소득 향상을 위해 △관정개발 16억원 △수리시설 개보수사업 15억원 △유기질비료지원사업 14억원 △귀농‧귀촌임시거주시설 조성사업 7억원 △청년농업인 영농정착지원사업 5억원 △농기계임대사업 5억원 △농작업 대행작업단 운영 3억원 등을 편성했다.

주민 정주여건 개선과 지방소멸 대응으로는 △오수지구 도시재생 활성화 사업 114억원 △오수면 소재지권 LPG배관망 구축사업 35억원 △관촌면 행복누리원 건립사업 30억원 △강진지구 농어촌생활용수 개발사업 25억원 △운암면 쌍암지구 앞들 개발사업 23억원 등이다.

아울러 교통편의 개선을 통한 지역경제 활성화와 국토균형발전 촉진을 위한 임실역 KTX 정차 설계비에 4억원도 반영했다.

이밖에 맞춤형 복지 실현에 △어르신이‧미용 및 목욕비 지원 사업 △다문화가정 친정 방문 사업 등의 예산을 편성했다.

내년 예산안은 군의회의 의결을 거쳐 내달 19일 최종 확정될 예정이다.

심민 군수는 “이번 예산은 민선 8기 임실군정의 성공적 마무리에 중점을 두고 편성했다”며 “이번 예산이 지역경제에 활력을 불어넣도록 적기 집행에 주력하겠다”고 말했다.

임실=박정우 기자

저작권자 © 전북일보 인터넷신문 무단전재 및 재배포 금지