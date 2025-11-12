‘수능’ 수험표 쥔 수험생들 “12년 학교생활 검증의 시간”

12일 전북 고교 일제히 수능 예비소집 수험표 배부

12일 전주 영생고등학교 예비소집에 모여 설명을 듣고 있는 수험생들./전북교육청 제공

2026학년도 대학수학능력시험 결전의 날이 다가왔다. 13일 수능은 이례적인 포근한 날씨 속 진행될 예정으로 수험생들이 그간 갈고 닦은 기량을 선보이는 날이다.

수능은 오전 8시 40분부터 오후 5시 45분까지(일반수험생 기준) 실시된다. 시험은 전주·군산·익산·정읍·남원·김제 등 도내 6개 시험지구, 총 66개 시험장에서 치러지며, 응시생은 전년보다 896명 늘어난 1만7937명이다.

수험표와 주민등록증, 운전면허증, 주민등록번호가 표기된 여권 등 신분증을 지참해 오전 8시 10분까지 지정된 시험실에 입실해야 한다. 모바일 신분증은 사용할 수 없다. 스마트폰과 태블릿PC 등 전자기기는 반입이 금지된다.

수능을 하루 앞둔 12일 전북 곳곳 고등학교에서 예비소집이 진행돼 수험표를 교부받았다.

이날 전북지역 고등학교에서는 수능 예비소집이 진행됐다.

수험생들은 각 학교 예비소집에 참석해 수험표와 유의사항 안내문을 받았다. 예비소집을 마친 수험생들은 배정받은 시험장을 직접 방문하기도 했다.

전주 영생고등학교에서 수험표를 손에 쥔 임수빈 군은 “저를 비롯해 친구들 모두 열심히 했지만 긴장은 된다”면서 “이번 수능에서 나뿐만 아니라 다른 친구들도 모두 빛을 발했으면 좋겠다”며 활짝 웃었다.

최은이 중등교육과장은 “도내 모든 수험생이 안정적으로 수능을 치를 수 있도록 끝까지 철저히 준비하겠다”면서 “수험생들도 남은 기간 건강과 컨디션 관리에 유의해 당일 최고의 실력을 발휘하길 바란다”고 말했다.

이강모 기자

