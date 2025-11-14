‘남원 테마파크 사업 뇌물 수수 의혹’⋯경찰, 관련자 대상 내사 착수

남원경찰서 전경/전북일보 DB

남원 테마파크 사업 과정에서 공무원과 사업자 사이 금품이 오갔다는 의혹에 대해 경찰이 내사에 착수했다.

남원경찰서는 남원 테마파크 사업 관계자들을 대상으로 내사를 진행하고 있다고 14일 밝혔다.

경찰은 남원 테마파크 사업 진행 과정에서 뇌물이 오갔다는 의혹을 최근 인지하고, 당시 관계자들을 불러 조사를 진행할 방침이다.

경찰 관계자는 “관련 의혹에 대해 조사를 시작할 예정”이라며 “조사 시작 단계로 자세한 내용은 말하기 어렵다”고 말했다.

앞서 남원시는 지난 2020년 남원 테마파크에 대해 시설물은 기부채납하고 20년 동안 민간사업자가 운영권을 가지는 조건 실시협약을 체결했다. 2022년 6월 모노레일과 집와이어 시설이 완공됐고, 이 과정에서 사업자는 남원시 보증을 담보로 405억 원을 대출받았다.

그러나 2022년 최경식 시장 취임 이후 시는 사용승인·기부채납 절차를 중단하고 감사를 진행해 “전임 시장이 면밀한 수익성 검토 없이 채무 보증을 섰다”며 협약 변경과 감사를 추진했다. 이후 임시 개장했으나 영업에 어려움을 겪던 테마파크는 결국 2023년 2월 경영난으로 운영이 중단됐다.

이후 금융대주단은 투자금 회수를 위해 남원시를 상대로 소송을 제기했고, 1심과 항소심 재판부 모두 남원시에 400억 원대의 배상명령을 내렸다.

