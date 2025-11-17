하림그룹·전북기계공고, 맞춤형 인재육성 ‘맞손’

채용연계형 적성 중심 인재육성 협약 체결…적성 중심·현장 맞춤 프로그램 진행

하림그룹이 지난 14일 전북기계공업고등학교에서 채용연계형 적성 중심 인재육성 협약을 체결하고 있다. /사진 제공=㈜하림

하림그룹이 전북기계공업고등학교(교장 임인현)과 손잡고 K-푸드 현장을 이끌 맞춤형 인재육성에 본격적으로 나선다.

17일 하림은 전북기계공고와 채용연계형 적성 중심 인재육성 협약을 체결하고 학생 선발부터 교육, 현장실습, 채용까지 전 과정을 공동으로 진행하는 산학일체형 모델을 가동한다고 밝혔다.

이번 협약의 핵심은 ‘적성 중심’과 ‘현장 맞춤’으로, 기업은 현장 적응력이 높은 준비된 인재를 확보하고 학생들은 적성에 맞는 안정적인 일자리와 경력 개발 기회를 얻는 윈윈 산학협력 상생 모델이 될 것으로 기대된다.

하림그룹은 2학년 학생들을 대상으로 인·적성 검사와 면접을 통해 ‘하림반(가칭)’을 선발한다. 이들은 단순한 기업 견학 수준을 넘어, 방학 중 2주간 하림 현장에서 인성 교육, 기업 철학, 식품 이론 및 실습 등 집중적인 직무 교육을 이수하게 된다.

아울러 직무 적성 기반 교육과정 공동 개발, 교사 산업체 연수 및 기술지도 협력, 공동 연구개발(R&DE) 및 기술 교류 등 사실상 교육공동체 수준의 깊이 있는 협력을 추진한다.

하림지주가 산학협력의 총괄 조정을 맡고, ㈜하림과 하림산업 등 핵심 계열사들이 현장실습 운영과 직무 멘토링, 취업 연계 등 실질적인 활동을 담당하게 된다. 학교 측은 하림그룹의 인재상에 맞는 우수 학생을 추천하고 교육과정에 적극 협력한다.

유기호 하림그룹 전무는 “지역의 우수한 인재들이 본인의 적성을 살려 하림과 함께 성장할 수 있는 기회를 마련하게 돼 기쁘다”며 “학교에서 배운 이론을 현장에 접목하며 실무형 전문가로 성장할 수 있도록 그룹 차원의 지원을 아끼지 않을 것”이라고 밝혔다.

임인현 교장은 “지역 대표 대기업인 하림그룹과 의미 있는 협약을 맺게 돼 감사드린다”며 “특히 ‘창의적이고 열정적이며 윤리적인 인재’를 강조하는 하림의 행동 원칙은 ‘품격과 열정을 갖춘 창의융복합 기술 인재 육성’이라는 우리 학교의 교육 목표와 정확히 일치한다. 이번 기회를 통해 하림그룹에 꼭 맞는 인재를 양성하는데 최선을 다하겠다”고 말했다.

익산=송승욱 기자

저작권자 © 전북일보 인터넷신문 무단전재 및 재배포 금지