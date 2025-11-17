전주형 청년만원주택 ‘청춘별채’ 대한민국 대표 혁신 청년정책으로 주목

‘2025 지방시대 엑스포’서 우수사례로 전국에 소개

전주시청 청사 전경.

청년들에게 월 1만 원의 임대료로 주거 공간을 제공하는 전주형 청년만원주택인 ‘청춘별채’가 국내 최대 규모의 정책 박람회에서 대한민국 대표 혁신 청년정책으로 전국에 소개된다.

17일 전주시에 따르면 오는 19일부터 21일까지 울산 전시컨벤션센터에서 열리는 ‘2025 지방시대 엑스포’에 참가해 ‘청춘별채’ 등 혁신적인 청년정책을 홍보한다.

행정안전부와 지방시대위원회, 산업통상자원부, 울산광역시가 공동 주최하는 ‘2025 지방시대 엑스포’는 정부의 자치 분권 및 균형성장 정책 비전과 지역의 혁신 사례를 한자리에서 접할 수 있는 국내 최대 규모의 정책 박람회다.

전주시는 행안부가 전국 지자체를 대상으로 선정한 기본사회 관련 지자체 우수사례 26개 중 전주형 청년만원주택 ‘청춘별채’가 주거 부문에 선정돼 이번 엑스포에 참가하게 됐다.

특히 전주시는 이번 엑스포에서 ‘청춘별채’를 주제로 기본사회 전시관에 참가해 ‘전주, 청년의 힘찬 비상, 별이 되어 날다’라는 캐치프레이즈 아래 청년의 기본권 보장을 통해 ‘함께 사는 삶, 모두가 빛나는 도시 전주’를 구현하기 위한 비전을 공유할 계획이다.

또한 전주시는 별도의 홍보부스를 운영해 관람객들에게 전주시 청년정책 전반을 소개하고, ‘청춘별채’를 포함한 전주시 청년지원사업 통합 홍보물과 굿즈도 제공할 예정이다.

우범기 전주시장은 “이번 엑스포 참가는 전주시의 혁신적인 청년 주거 정책이 전북특별자치도는 물론 중앙정부 차원에서도 인정받은 결과물”이라면서 “청년들이 주거 걱정을 덜고 안정적으로 꿈을 펼치며, 다양한 정책들이 청년을 도와주는 ‘청년의 기본권이 보장되는 도시, 전주’를 널리 알리는 계기가 될 것”이라고 말했다.

