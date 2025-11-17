[제21회 무주 웰빙 태권도 축제] 품새와 격파, 태권체조까지 9개 부문에 경쟁

전국 67개팀, 1422명 참가 역대 최대규모

제21회 무주 웰빙 태권도 축제 개회식이 지난 15일 무주국민체육센터에서 열려 참석자들이 기념촬영을 하고 있다. 조현욱 기자

태권도인의 화합과 인내, 도전의 정신을 실천하는 ‘제21회 무주 웰빙 태권도 축제’가 지난 15일과 16일 이틀간 무주국민체육센터에서 성황리에 개최됐다.

이번 대회는 전국에서 모인 67개 팀에 1422명의 태권도인이 참가해 역대 최대 규모로 치러졌다.

전북일보가 주최하고 우석대 산학협력단과 우석대 휴먼테크융합대학 태권도학과가 주관으로 열린 대회는 전북특별자치도와 전북특별자치도교육청, 무주군 등 많은 기관의 후원으로 이뤄졌다.

선수들은 태권도인의 절도와 기개를 보여주는 품새 부문와 공인 품새, 자유 품새 등을 선보였고, 가족·사제가 함께한 화합경연, 시범과 격파, 박진감 넘치는 팀 대항 종합경연, 태권도의 기본 동작을 활용한 흥겨운 태권체조 등에 유·초등부터 중·고등부, 대학부와 일반부까지 모든 세대가 어우러지는 축제의 경연으로 채워졌다.

대회 1일차 종목별 1위 수상자는 다음과 같다.

제21회 무주 웰빙 태권도 축제 참가 선수들이 경연을 펼치고 있다. 조현욱 기자

△공인품새 개인전

남초저학년부 1조 논산태권도장 박한·2조 태권슐레 계산원 오승준, 여초저학년부 1조 천안호랑이태권도 김단우, 남초중학년부 1조 국가대표상무태권도장 국이현·2조 용인대제일태권도장 신동윤·3조 용인대제일태권도장 심지율·4조 태권슐레 계산원 박인용·5조 태권슐레 계산원 한주원·6조 JS태권도시범단 조하성·7조 JS태권도시범단 이수민·8조 경희대전민태권도 이준수·9조 경희대전민태권도 이민준·10조 국가대표상무태권도장 김민준·11조 천안호랑이태권도 양혜성·12조 국가대표상무태권도장 조연호, 여초중학년부 1조 천안호랑이태권도 이시연·2조 천안호랑이태권도 김소현·3조 용인대제일태권도장 이유은·4조 국가대표상무태권도장 조윤민·5조 용인대현대태권도 황서영·6조 굮대표상무태권도장 김주아·7조 용인대현대태권도 강수하·8조 연무태권도장 김채원·9조 논산태권도장 이아윤·10조 용인대글꽃태권도 조이현·11조 천안호랑이태권도 송하은, 남초고학년부 1조 인성태권도 정윤우·2조 인성태권도 김도진·3조 인성태권도 강도현·4조 승승장구태권도장 김야곱·5조 승승장구태권도장 정다운·6조 경희대전민태권도 김수웅·7조 국가대표상무태권도장 조승호·8조 천안호랑이태권도 강서우·9조 국가대표상무태권도장 김태곤, 여초고학년부 1조 논산태권도장 신수흔·2조 인성태권도 김이나·3조 인성태권도 배시은·4조 국가대표상무태권도장 최윤솔·5조 국가대표상무태권도장 이서림·6조 용인대제일태권도장 황지희·7조 용인대제일태권도장 정하율, 남자중등부 1조 국가대표상무태권도장 서승민·2조 호암태권도장 윤지호·3조 계명대최우수태권도장 송의찬·4조 국가대표상무태권도장 김태진·5조 승승장구태군도장 구시우, 여자중등부 1조 하련솔흔태권도시범단 박지민·2조 계명대최우수태권도장 박지후·3조 호암태권도장 곽다현·4조 호암태권도장 김예본·5조 호암태권도장 조예원·6조 천안호랑이태권도 윤바름·7조 호암태권도장 구효민·8조 승승장구태권도장 이다빈·9조 용인대제일태권도장 남소율, 남자고등부 계명대최우수태권도장 김주혁, 여자고등부 계명대최우수태권도장 제갈진희, 남자대학부 우석대 한현탁, 여자대학부 우석대 박서연, 남자성인부 1조 우석대 백수송·2조 우석대 왕언뢰, 여자성인부 1조 놀자NOLJA 김혜인

△화합경연 복식전

사제부 품사랑 황지영·이도겸

△화합경연 단체전

가족부 퍼포먼스경남 우희주·우선아·우혜인·우서윤·우채원, 사제부 천안호랑이태권도 박원석·이시연·양해성·김소현·임서진

△멀리뛰어 격파

남초저학년부 JS태권도시범단 김율, 남초중학년부 무주군학생태권도시범단 허진원, 남초고학년부 JS태권도시범단 조하랑, 남자중등부 품사랑 김연우, 여자중등부 대한민국태극시범단 김채윤, 남자고등부 퍼포먼스경남 임현진, 여자고등부 대한민국태극시범단 최지우, 남자대학일반부 우석대학교태누리 박민

△높이뛰어 격파

남초저학년부 JS태권도시범단 김율, 남초중학년부 JS태권도시범단 조하성, 남초고학년부 JS태권도시범단 조하랑, 여초중학년부 무주군학생태권도시범단 김성군, 남자중등부 무주군학생태권도시범단 김민혁, 남자고등부 퍼포먼스경남 전승우, 여자고등부 대한민국태극시범단 권가온, 남자대학일반부 우석대 신유철, 여자대학일반부 우석대 호첨첨

대회 2일차 종목별 1위 수상자는 다음과 같다.

△개인 종합 격파

남중1학년부 대한민국태극시범단 김라원, 여중1학년부 대한민국태극시범단 김윤서, 남중2학년부 대한민국태극시범단 강동훈, 여중2학년부 대한민국태극시범단 이슬화, 남중3학년부 대한민국태극시범단 이시언, 여중3학년부 JS태권도시범단 정지인, 남고1학년부 대한민국태극시범단 변서준, 여고1학년부 대한민국태극시범단 서희지, 남고2학년부 대한민국태극시범단 윤민혁, 여고2학년부 대한민국태극시범단 염가은, 남고3학년부 대한민국태극시범단 박은수, 여고3학년부 무주군학생태권도시범단 최효영, 남자대학1학년부 대경대 신도윤, 여자대학1학년부 용인대 타이곤시범단 김명선, 남자대학2학년부 나사렛대 강재현, 남자대학4학년부 나사렛대 김준형, 남자대학4학년부 나사렛대 김민섭, 남자일반부 1조 트리플제이 한도윤·2조 놀자NOLJA 김민우

△자유 품새

남자중등부 와이제이와이태권도장 서지하, 남중3학년부 국가대표태권에이커 김시우, 여자중등부 챔피언태권도장 김민경, 남고1학년부 와이제이와이태권도장 변재영, 여고1학년부 챔피언태권도장 김태이, 남고2학년부 하련솔흔태권도시범단 최영진, 남고3학년부 하련솔흔태권도시범단 김건, 남자대학일반부 수리온시범단 김지원

△태권 체조

유청소년부 A조 HTS경희대석사태권도B 김나영·홍재원·박민지·박하윤·김태현·김성현·홍진석·김영준·권도영·이나규·김경원·박채현·노현수·윤여준·노형윤, B조 국가대표태권에이커 강한별·오혜성·조금희·김민재·김시우·이우석·안소빈·이나은·김민서·최지원, 일반부 요구르트샤베트 조희주·박선영·이지현·이애란·김서원·권미리·이단비·김단영·이명은·박슬기·한창현·김현우·신동화·소성영·이재훈

제21회 무주 웰빙 태권도 축제 참가 선수들이 경연을 펼치고 있다. 조현욱 기자

△팀 대항 종합경연

일반부A조 용인대태권도시범단B 김윤서·손성민·권재민·권하진·최은주·이명우·이찬희·심서연·김현진·정인성·박정민·주형인·공나리·김유민·김재윤·김지혁·이민주·김한새·석승훈·김민재·서재민·윤석현·홍지오·하규빈·이성현·이재원·김동현·김수민·김요한·나준혁·설영우, 일반부B조 용인대태권도시범단A 김준영·전희지·문휘서·우소규·이호영·한도윤·허민성·이재연·박재환·김선용·박재용·박지환·엄세현·김성윤·조성빈·김한결·박세훈·조수진·임희섭·조현·공다연·배승주·정가은·최세미·정훈·윤석규·김건우·김민범·임채민·정시언, 일반부C조 소속 無(무) 최준환·강준재·박병국·김진철·박정욱·강수찬·장민섭·김아셀·김서연·지현지·최동아·윤경수·이민성·이상엽·이하나·정찬우·김남형·허세준·이용범·이장선·조승빈·이왕균·이상빈·유준영

이외에 최우수 지도자상으로는 태권 체조에 HTS경희대석사태권도장 이렬·태권에이커 김민주·요구르트샤베트 박선영, 자유 품새에는 챔피언태권도장 정지수·와이제이와이태권도장 변재영·하련술흔태권도시범단 이대규·수리온태권도장 김진규·무흔태권도시범단 강흔직, 팀 대항 종합경연 용인대 권혁철이 수상의 영애를 안았다.

오세림 기자

