군산시의회, 서울사무소 운영 부실 질타···시, “비정형 업무 특성 고려해야”

3년간 관리·평가 실종···근태·업무보고 전반서 신뢰 흔들려 시의회 “전면 재정비 필요” vs 시 “특수성 감안 필요”

군산시의회가 서울사무소의 운영 부실을 강하게 비판하며 조직 전반의 재정비를 촉구했다.

시의회는 최근 3년간 사실상 관리·평가가 이뤄지지 않으면서 근태·업무보고 등 전 영역에서 신뢰가 흔들리고 있다고 진단했다.

시의회 행정복지위원회는 기획예산과 행정사무감사에서 “관리 공백이 장기화하며 조직 신뢰도가 심각하게 떨어지고 있다”고 질타했다.

서울사무소는 국비 확보와 중앙부처·국회 협의, 기업 유치 등 대외 네트워크의 핵심 창구 역할을 맡고 있음에도 기본 관리조차 제대로 이뤄지지 않는다는 것이다.

특히 현 소장이 취임 3년 만인 올해 2월에서야 주간 업무보고를 시작했다는 사실은 가장 큰 문제로 지목됐다. 보고 내용도 형식적이라는 비판이 이어졌으며, 이런 상황에서도 계약이 연장된 배경에 대해 “납득하기 어렵다”는 지적이 나왔다.

근무환경과 근태 관리 역시 도마에 올랐다. 사무소는 독립된 공간도 확보하지 못한 상태에서 운영되고 있고, 소장은 군산시청 방문이 거의 없는 것으로 나타났다.

근태는 서면 보고에만 의존해 사실상 관리 기능이 실종됐다는 것이 시의회의 판단이다.

이에 대해 시 관계자는 “서울사무소의 운영 목적은 중앙부처와 국회 등 주요 기관과의 네트워크를 확장하고, 국가예산 확보를 위한 가교 역할을 수행하는 데 있다”며 “이 과정에서 비공식 협의나 주요 인사와의 수시 접촉 등 문서로 온전히 표현하기 어려운 특수성과 비정형 업무가 많은 점이 있다”라고 설명했다.

이어 “소장은 국회 상주를 중심으로 실질적 역할을 수행해 왔다”며 “향후 보고체계 정례화, 활동 기록 강화, 운영 투명성 제고 등을 통해 우려를 해소하겠다”고 밝혔다.

군산=문정곤 기자

