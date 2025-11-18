군산시민발전, 시민참여형 햇빛나눔 발전사업 추진

군산사회적경제지원센터와 업무협약⋯시민협동조합 설립

군산시민발전과 사회적경제지원센터 업무협약체결(사진왼쪽 최영환대표, 오른쪽 최기혁 센터장). /사진제공=시민발전

군산시 재생에너지 사업 전담기관인 군산시민발전(대표이사 최영환)과 군산시사회적경제지원센터(센터장 최기혁)가 지난 17일 ‘시민참여형 태양광 발전사업’ 업무협약을 체결했다.

이번 협약을 통해 양측은 시민참여형 에너지협동조합 설립지원뿐만 아니라 시민들을 대상으로 한 에너지 전환 홍보 및 교육프로그램도 함께 진행할 계획이다.

‘시민참여형 태양광 발전사업’은 지역 내 공영주차장 등 유휴부지와 마을 단위 공공시설 건축물 등을 대상으로 시민이 직접 참여하는 협동조합 등을 통해 햇빛나눔 발전시설을 구축하는 내용이다.

시민발전은 이 사업을 통해 지역 내 재생에너지 공급확대를 통한 에너지자립도 향상은 물론 에너지 자립형 수익구조 확립과 발전수익에 대한 시민 및 지역 환원을 통해 시민 이익과 기본소득 증대를 꾀할 방침이다.

여기에 기후위기 극복을 위한 탄소중립 실현 및 에너지 자립마을 구현을 위한 시민중심 공공형 에너지모델을 구축해 나갈 예정이다.

시는 이번 업무협약을 통해 시민이 참여하고 운영하며 수익을 공유하는 시민참여형 태양광발전사업을 본격 추진될 것으로 기대하고 있다.

군시민발전 관계자는 “시민참여형 햇빛나눔 발전사업을 통해 시민이 참여하고 주도하는 군산형 재생에너지 모델을 만들어 지역 상생 및 사회적 가치실현에 나서겠다”고 말했다.

군산=이환규 기자

