“근대 선교 발자취 한곳에”⋯군산선교역사관 내달 2일 개관

성경책‧서적‧망원경‧의료기구 등 근대 선교활동 자료‧문헌‧유물 전시

군산 선교역사관. /사진제공=군산시

호남지역 근대 선교의 발자취를 느낄 수 있는 군산선교역사관이 마침내 문을 연다.

군산시는 오는 12월 2일 오후 2시 구암동(구암동 334)에 위치한 선교역사관에서 개관식을 개최한다.

군산 선교역사관은 총 사업비 62억 원(선교기념탑 포함)을 투입됐으며, 지난 2022년부터 4년간의 공사를 거쳤다.

선교역사관은 지상 3층(연면적 998㎡) 규모로 조성됐으며, 1층과 2층에는 지역에서 전개된 근대 선교활동 자료‧문헌‧유물 등이 전시된다.

특히 성경책‧서적‧망원경‧의료기구 같은 유물들은 지역 근대 선교의 역사를 생생하게 보여주는 중요한 자료가 될 것으로 보인다.

시는 개관식 이후 12월 31일까지 시범 운영을 진행하며 이 기간에는 1층과 2층 전시실이 무료로 개방된다. 단, 매주 일요일과 월요일은 휴관한다.

2026년 1월 민간 위탁 운영 개시 이후에는 입장료가 유료로 전환되며 3층 카페 공간도 운영될 예정이다.

입장료는 성인 1000원, 청소년‧군인 700원, 어린이 500원 등이다.(단체 성인 700원, 청소년‧군인 400원, 어린이 300원)

이곳은 지역 근대 교육의 상징인 멜볼딘여학교의 외형을 본떠 건축돼 그 의미를 더했다.

군산은 1895년 윌리엄 전킨 선교사가 발을 디딘 선교지로, 당시 선교사들은 복음 전파 외에도 영명학교‧멜볼딘여학교를 세워 교육의 기틀을 마련했다.

이후 군산예수병원을 통한 의료 활동으로 지역 주민들의 삶을 개선하는 등 지역 발전 및 근대화에 기여했다.

시 관계자는 “먼저 군산 선교역사관 개관을 위해 유물을 기증해 주신 전킨기념사업회에 감사하다”며 “이 역사관을 통해 선교사들의 숭고한 희생과 사랑이 다음 세대에 전해지는 교육의 장이 되기를 바란다”고 밝혔다.

한편 시는 군산 선교역사관 개관과 함께 인근 3.1운동 기념관 및 선교기념탑과 연계한 역사·문화 관광 공간으로 지역의 자긍심을 높이고, 새로운 관광 콘텐츠를 창출할 것으로 기대하고 있다.

군산=이환규 기자

저작권자 © 전북일보 인터넷신문 무단전재 및 재배포 금지